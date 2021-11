Apple recule la restriction de réparation de l’écran de l’iPhone 13 qui a désactivé l’identification du visage

Après le lancement des modèles d’iPhone 13, iFixit et d’autres centres de réparation indépendants ont constaté que le remplacement de l’écran de l’iPhone rendait Face ID non fonctionnel, limitant les réparations à Apple lui-même, aux fournisseurs de services agréés Apple et aux ateliers de réparation associés à Apple. Le changement a rendu beaucoup plus difficile pour les petits ateliers de réparation indépendants d’effectuer des réparations d’écran ‌iPhone 13‌ sur des appareils cassés.

Image via iFixit

Compte tenu du retour de bâton des réparateurs mécontents de la restriction, Apple a décidé de modifier sa politique. Apple a déclaré à The Verge qu’il prévoyait d’introduire une mise à jour logicielle qui permettra des réparations d’affichage standard qui ne désactivent pas Face ID.

Avec les modèles ‌iPhone 13‌, Apple a ajouté un petit microcontrôleur qui associe l’iPhone 13‌ à son écran. Lors d’une réparation d’écran, ce microcontrôleur doit être couplé au nouvel écran à l’aide des outils Apple, auxquels les ateliers de réparation indépendants n’ont pas accès. Sans ce processus d’appariement, l’échange d’un écran ‌iPhone 13‌ avec un nouvel écran entraîne un message d’erreur indiquant « Impossible d’activer Face ID sur cet ‌iPhone‌ ».

Les ateliers de réparation n’ayant pas accès aux outils de couplage d’Apple pourraient retirer le microcontrôleur de l’écran d’origine et l’ajouter à un nouvel écran, mais c’est un processus délicat qui nécessite une soudure et un microscope pour être exécuté.

La mise à jour logicielle qu’Apple prévoit de mettre en œuvre supprimera la restriction qui exige que le microcontrôleur soit transféré sur un nouvel écran lorsqu’une réparation est effectuée, afin que les magasins indépendants puissent à nouveau réparer les écrans sans affecter la fonctionnalité de Face ID.

On ne sait pas encore quand Apple ajoutera la mise à jour logicielle pour simplifier les réparations d’affichage ‌iPhone‌ pour les fournisseurs de réparation indépendants, mais iOS 15.2 est actuellement en phase de test bêta et la fonctionnalité pourrait être introduite dans cette mise à jour.

Le test suggère que Face ID sur iPhone 13 ne fonctionne pas après le remplacement de l’écran par un tiers

Dimanche 26 septembre 2021 23h43 PDT par Sami Fathi

Mise à jour : selon la vidéo mentionnée ci-dessous, même si un écran iPhone 13 est remplacé par un écran iPhone 13 authentique et original, Face ID cessera de fonctionner. Dans la vidéo, le réparateur a échangé deux écrans d’origine de l’iPhone 13 et dans les deux cas, Face ID était inopérant après l’installation des nouveaux écrans. Il semble que si l’écran d’origine est remis avec l’original…

Le président américain Joe Biden demandera à la FTC de rédiger des règles sur le droit à la réparation

Le président des États-Unis, Joe Biden, prévoit de demander à la Federal Trade Commission des États-Unis de créer de nouvelles règles sur le droit de réparation qui affecteraient les entreprises technologiques comme Apple, rapporte Bloomberg. Les règles empêcheraient les fabricants de limiter les options des consommateurs pour réparer les produits dans des ateliers de réparation indépendants ou par eux-mêmes, et la directive présidentielle devrait mentionner les téléphones portables…

La FTC américaine s’engage à lutter contre les restrictions de réparation illégales

La Federal Trade Commission des États-Unis a annoncé aujourd’hui qu’elle s’engageait à consacrer davantage de ses ressources à la lutte contre les restrictions de réparation illégales, une décision susceptible d’avoir un impact sur Apple à l’avenir. Plus tôt ce mois-ci, le président américain Joe Biden a appelé la FTC à créer de nouvelles règles de droit de réparation qui empêcheront les fabricants de limiter les consommateurs et les entreprises…

Les efforts d’Apple pour bloquer les lois sur le « droit de réparation » mis en évidence dans un nouveau rapport

Il y a eu un certain nombre de rapports sur la législation sur le droit à la réparation à travers les États-Unis, et un nombre égal de rapports sur les efforts déployés par Apple pour empêcher les nouvelles factures de réparation de devenir une loi. Bloomberg a partagé aujourd’hui un nouvel article sur le droit à la réparation qui souligne comment Apple, Microsoft, Amazon et Google ont travaillé pour mettre un terme aux lois qui exigeraient la technologie…

Apple étend le programme des fournisseurs de réparation indépendants dans le monde

Apple a annoncé aujourd’hui qu’il étendait son programme de fournisseur de réparation indépendant à plus de 200 pays, ce qui correspond à presque tous les pays où les produits Apple sont vendus. Introduit pour la première fois en 2019, le programme de fournisseur de réparation indépendant est conçu pour fournir aux ateliers de réparation un accès à des pièces d’origine, des outils, des manuels de réparation et des diagnostics pour effectuer des réparations hors garantie pour Apple…

Un rapport de la FTC met en évidence les préjudices causés aux consommateurs par les restrictions de réparation du fabricant

La Federal Trade Commission des États-Unis a publié un rapport approfondi sur la manière dont les restrictions de réparation de produits mises en place par les fabricants ont un impact négatif sur les consommateurs et les petites entreprises de diverses manières. Intitulé « Nixing the Fix », le rapport couvre une litanie de méthodes que les entreprises utilisent pour limiter la capacité des clients et des entreprises indépendantes à réparer leurs produits. Mise au point…

Les schémas de fuite du MacBook ont ​​aidé des techniciens indépendants à effectuer des réparations compliquées

Des techniciens indépendants auraient pu utiliser des schémas de MacBook divulgués pour faciliter les réparations (via Vice). Le mois dernier, le fournisseur d’Apple Quanta Computer a été touché par une attaque du groupe de ransomware connu sous le nom de « REvil », conduisant à la divulgation d’une grande quantité de documents internes d’Apple sur les appareils publiés et non publiés. Les fichiers PDF divulgués, disponibles sur un certain nombre de forums et en ligne…

Apple va commencer à proposer l’iPhone XR en tant qu’appareil de prêt pendant les réparations plus longues

À partir de la fin de la semaine, les magasins Apple et les fournisseurs de services agréés Apple pourront offrir aux clients un iPhone XR en tant qu’appareil de prêt lors de réparations plus longues aux États-Unis et dans d’autres régions, selon une note interne obtenue par MacRumors. L’iPhone XR sera disponible en prêt à partir du 4 novembre, ce qui constituera une mise à niveau par rapport à l’iPhone 8 qu’Apple propose actuellement en tant que…