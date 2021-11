Apple réduit le prix de Beats Flex à 49 $ en tant qu’offre « spéciale »

Il y a environ un mois, Apple a augmenté le prix des écouteurs Beats Flex à 69 $, peut-être parce qu’il avait des difficultés à maintenir un équilibre entre l’offre et la demande. Maintenant, mystérieusement, le prix est de retour comme il l’a toujours été.

Bien que cela puisse être une offre spéciale pour les vacances, il est étrange que quelques semaines seulement après avoir augmenté le prix, Apple accorde désormais une remise, plaçant à nouveau Beats Flex à 49,99 $.

Tôt dans la journée, Chance Miller de . a noté qu’Apple encourageait les clients à « acheter tôt ». Compte tenu des pénuries de produits, l’entreprise lance une nouvelle bannière sur son site Web qui encourage les clients à « acheter tôt pour la meilleure sélection de favoris des vacances ».

De plus, Apple a annoncé que sa fenêtre de retour de vacances prolongée est désormais en vigueur. La société a déclaré :

Les articles achetés sur l’Apple Store en ligne et reçus entre le 1er novembre 2021 et le 25 décembre 2021 peuvent être retournés jusqu’au 8 janvier 2022. Veuillez noter que toutes les autres conditions générales fournies dans la politique de vente et de remboursement de l’Apple Store en ligne sont toujours en vigueur. applicable à l’égard de ces articles achetés. Tous les achats effectués après le 25 décembre 2021 sont soumis à la politique de retour standard.