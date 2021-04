Apple réduit le prix de la mise à niveau de la nano-texture pour l’iMac 27 pouces, mais pas pour le Pro Display XDR

En dehors de toutes les annonces faites par Apple lors de son événement Spring Loaded, il y a toujours quelques choses que la société réorganise sans trop d’alarme. Cette fois-ci, par exemple, Apple a discrètement réduit le prix de la mise à niveau de l’écran nano-texture sur l’iMac 27 pouces.

Lorsque Apple a présenté un nouvel iMac 27 pouces en 2020, la société a introduit une mise à niveau de la nano-texture pour ceux qui souhaitent réduire l’éblouissement. D’abord disponible avec le Pro Display XDR, cette fonctionnalité était au prix de 500 $ de plus dans l’iMac 27 pouces. Maintenant, cela coûte 300 $ de plus.

Différent de l’iMac 24 pouces récemment annoncé, le modèle 27 pouces dispose toujours d’un processeur Intel. Avec un écran Retina 5K, il dispose de la puce Intel de dixième génération avec jusqu’à 128 Go de RAM, 8 To de SSD et des graphiques configurables sur AMD Radeon Pro 5700 XT avec 16 Go de mémoire GDDR6.

L’iMac 27 pouces dispose d’une variété de ports d’E / S, d’une caméra FaceTime HD 1080p et est livré avec le design Mac classique.

Bizarrement, alors que ce modèle a reçu une coupure dans la mise à niveau de la nano-texture, le Pro Display XDR, lancé en 2019, coûte toujours 1000 $ de plus pour ceux qui veulent un verre à nano-texture.

Le Pro Display XDR dispose d’un écran Retina 6K de 32 pouces, avec un taux de crête de 1600 nits et un rapport de contraste de 1000000: 1. Apple promet un grand angle de vue pour 4 999 $, tandis que le Pro Display XDR avec nano-texture coûte 5 999 $.

Apple vend également séparément l’adaptateur de montage VESA du Pro Display XDR.

