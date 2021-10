Apple réduit le prix des AirPods 2 à 129 $ suite à l’introduction des AirPods 3 repensés

Lors de la keynote «Unleashed», Apple a annoncé un tout nouveau AirPods 3. Malgré cela, la société vend toujours les AirPods de deuxième génération. Voici à quoi ressemble la gamme d’écouteurs sans fil d’Apple maintenant.

Avec l’événement d’aujourd’hui, Apple vend un total de quatre AirPod différents : AirPods 2, 3, Pro et Max. Voici comment ils se comparent.

AirPod 3

Les AirPods de troisième génération présentent un look similaire aux AirPods Pro avec une tige courte mais sans embouts auriculaires. Ces nouveaux écouteurs sans fil prennent en charge Spatial Audio comme les versions Pro et Max et Apple dit qu’ils ont un « ajustement universel ».

Avec les AirPods 3, la société a augmenté la durée de vie de la batterie jusqu’à six heures avec une charge complète. Non seulement cela, mais cinq minutes de charge donnent aux utilisateurs une autre heure d’écoute.

Ces nouveaux écouteurs sans fil prennent également en charge le réseau Find My et le chargeur MagSafe. AirPods 3 est disponible pour 199 $.

AirPod 2

Pour les AirPod de deuxième génération, Apple a réduit leur prix à 129 $, les rendant plus abordables que jamais. Avec cela, la société a également choisi d’abandonner la version du boîtier de charge sans fil et ne vend que le modèle qui nécessite un câble pour charger.

Les AirPods 2 sont dotés de la puce H1 et ont toujours le design original du premier modèle. Vous pouvez les contrôler en appuyant sur les écouteurs pour lire/mettre en pause/ignorer ou appeler Siri en disant « Dis Siri ».

Ces écouteurs sans fil ne prennent pas en charge l’audio spatial, la suppression active du bruit ou le mode transparence.

Les AirPods 2 disposent d’une autonomie de cinq heures pour écouter de la musique et d’un temps de conversation de trois heures. Ils offrent également plus de 24 heures d’écoute avec l’étui de charge et ont une charge ultra-rapide avec cinq minutes dans l’étui, ce qui donne une heure d’écoute. Dans la boutique Amazon officielle d’Apple, vous pouvez trouver de meilleures offres.

AirPods Pro

Lancés en 2019, les AirPods Pro ont été la première refonte de la gamme AirPods. Ils offrent un mode de suppression active du bruit et de transparence. Les utilisateurs peuvent choisir entre trois embouts auriculaires différents pour un ajustement optimal.

Plus tard, Apple a introduit la prise en charge de Dolby Atmos avec Spatial Audio avec un son plus immersif. La société affirme que les écouteurs Pro sont résistants à la transpiration et à l’eau pour IPX4 et offrent la même autonomie de cinq heures que les AirPods gen 2 lorsqu’ils sont utilisés sans ANC ou 4,5 heures d’autonomie avec ANC activé.

Les AirPods Pro sont uniquement livrés avec un étui de chargement sans fil, désormais compatible avec MagSafe. Ils coûtent 249 $ et vous pouvez trouver de meilleures offres avec la boutique Amazon officielle de la société ici.

AirPods Max

Différent de tous les autres AirPods, y compris les tout nouveaux AirPods 3, les AirPods Max sont des écouteurs supra-auriculaires. Ils utilisent des matériaux en acier inoxydable et en aluminium pour la construction, ce qui les rend un peu plus lourds que certains de leurs plus grands concurrents de Sony et Bose. Ils utilisent également des oreillettes amovibles avec un matériau en maille.

Disponibles en argent, gris sidéral, bleu ciel, vert et rose, ces écouteurs sont dotés d’une couronne numérique pour contrôler l’audio, d’un port Lightning et d’un boîtier intelligent pour les mettre en mode basse consommation car ils n’ont pas de fonction /bouton d’arrêt.

Voici les fonctionnalités des AirPods Max :

Puce de casque Apple H1 Suppression active du bruit Mode transparence Audio spatial avec suivi dynamique de la tête Neuf microphones Gyroscope, accéléromètre, capteur optique, capteur de position et capteur de détection de boîtier

Les AirPods Max ont jusqu’à 20 heures d’écoute sur une seule charge avec la suppression active du bruit ou le mode Transparence activé. Cinq minutes de temps de charge offrent environ 1,5 heure d’écoute. Ils coûtent 549 $ et vous pouvez trouver de meilleures offres avec la boutique Amazon officielle de la société ici.

