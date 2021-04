Apple rejette déjà les applications qui suivent les utilisateurs sans demander la permission – .

iOS 14 a apporté quelques fonctionnalités de confidentialité qui ont envoyé des ondes de choc dans le secteur de la publicité, provoquant une manifestation massive sur Facebook. Le réseau social est allé jusqu’à accuser Apple de nuire au Web ouvert et que les fonctionnalités améliorant la confidentialité sur iPhone et iPad nuiront aux petites entreprises. Beaucoup ont critiqué l’approche hypocrite de Facebook, car les nouvelles fonctionnalités de confidentialité pourraient surtout avoir un impact sur ses résultats. Mais ce n’est pas parce qu’Apple applique des restrictions anti-suivi des utilisateurs avec les dernières fonctionnalités d’iOS 14. Les développeurs peuvent toujours suivre les utilisateurs sur iPhone et iPad. Apple les oblige simplement à être conscients du type de données que leurs applications peuvent collecter et à demander l’autorisation de suivi.

Apple prend déjà des mesures contre les développeurs qui ne sont pas prêts à se conformer. Les applications qui contiennent des fonctionnalités permettant de suivre les utilisateurs sans demander l’autorisation sont déjà rejetées.

Les deux principales fonctionnalités de confidentialité d’iOS 14 ont été déployées par étapes. La fonctionnalité d’étiquettes de confidentialité de l’application est déjà disponible. C’est la fonctionnalité qui montre quelles données les applications iOS collectent à partir des appareils. iOS 14.5 activera la fonction de transparence du suivi des applications pour forcer tous les développeurs à demander aux utilisateurs d’autoriser le suivi.

Toutes les applications exécutées sur iOS 14.5 devront afficher une invite aux utilisateurs demandant une autorisation de suivi explicite. Forbes a appris qu’Apple rejette déjà les mises à jour d’applications qui ignorent la nouvelle politique de confidentialité.

Notre application vient d’être rejetée par le réviseur d’applications d’Apple, accusant le SDK MMP d’avoir créé un identifiant d’empreinte digitale », a déclaré Aude Boscher, responsable de produit de marketing de croissance chez Heetch, lors d’une conversation Slack. pour toi aussi! » Heetch est une startup de transport française.

Le rapport note que jusqu’à 50000 mises à jour d’applications pourraient avoir été rejetées pour non-respect des nouvelles fonctionnalités d’iOS 14. Cela peut être vu comme un signe qu’Apple va bientôt déployer la version finale d’iOS 14.5.

Lors du rejet des mises à jour d’applications, Apple explique exactement ce qui ne va pas avec la version qu’un développeur a soumise pour approbation. Dans ce cas, les applications disposent d’outils qui peuvent identifier les utilisateurs. «Votre application utilise un appareil et des données d’utilisation convertis par algorithme pour créer un identifiant unique afin de suivre l’utilisateur», lit-on dans le message envoyé par Apple aux développeurs lors du rejet des mises à jour de l’application. Le message met également en évidence le type d’informations que l’application peut collecter. Apple rappelle aux développeurs que ni eux ni leurs applications ne peuvent utiliser «un identifiant permanent basé sur un appareil, ou toute donnée qui en dérive, à des fins d’identification unique d’un appareil».

Pour faire approuver les applications, les développeurs devront supprimer toutes les fonctionnalités de leurs applications qui créent un identifiant unique permettant le suivi. Apple avertit également que «tenter de masquer ou de masquer le code conçu pour empreinte digitale sur l’appareil de l’utilisateur ou échapper au processus de révision» peut conduire à la résiliation du compte développeur.

Les applications concernées peuvent contenir un kit de développement logiciel tiers permettant des techniques d’empreintes digitales. L’analyste du marketing mobile Eric Seufert a déclaré sur Twitter que le SDK en question pourrait provenir d’Ajust, une société de mesure mobile.

Forbes explique que la détermination du caractère unique d’un utilisateur nécessite de nombreuses collectes de données:

L’empreinte digitale de l’appareil, parfois appelée attribution probabiliste, utilise une grande quantité de données sur un appareil pour l’identifier. Une entreprise de mesure peut, par exemple, collecter des données sur la version du logiciel, l’heure depuis la dernière mise à jour du système, l’heure depuis le dernier redémarrage, l’emplacement, le fuseau horaire, etc.: même des éléments tels que l’état de la batterie, le niveau de charge et la quantité d’espace disque.

Si les applications souhaitent suivre les utilisateurs dans iOS 14.5, elles devront demander des autorisations explicites.

Adjust a mis à jour son SDK, supprimant le code qui accède aux données, y compris le type de processeur, la mémoire, l’état de charge, les niveaux de batterie, etc. Son SDK est utilisé par environ 50 000 applications, selon ses propres affirmations.

