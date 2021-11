Apple rejoint la ‘First Movers Coalition’ dans son objectif de devenir une entreprise neutre en carbone d’ici 2030

Apple a rejoint la « First Movers Coalition », un partenariat entre le Forum économique mondial et le bureau américain de l’envoyé spécial du président pour le climat afin de maintenir son engagement à devenir une entreprise neutre en carbone d’ici 2030.

Dans une publication sur Twitter, la vice-présidente d’Apple pour l’environnement, les politiques et les initiatives sociales, Lisa Jackson, a annoncé qu’elle participait à la COP26 à Glasgow et a annoncé qu’Apple faisait partie de la First Movers Coalition et « aidera à accélérer les nouvelles technologies de décarbonation ».

Parmi les entreprises qui ont rejoint la coalition figurent Apple, Boston Consulting Group, AP Møller–Mærsk, Vattenfall, Dalmia Cement, Volvo Group, Fortescue Metals Group et Yara International.

Selon le président Joe Biden, lors du discours de la COP26, « La Coalition représente huit secteurs majeurs qui représentent 30 % des émissions mondiales auxquelles nous sommes maintenant confrontés.

« Ces entreprises seront des partenaires essentiels pour faire pression en faveur d’alternatives viables pour décarboner ces secteurs industriels et plus encore. »

Avec Lisa Jackson, Apple a fait tout son possible pour devenir une entreprise neutre en carbone d’ici 2030. Lors du Jour de la Terre, au début de cette année, l’entreprise a annoncé certaines des mesures qu’elle prenait déjà et d’autres qui sont prévues pour atteindre cet objectif.

« Apple favorise le progrès environnemental avec des solutions innovantes pour atteindre son objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2030 et fournir un plan pour que d’autres entreprises fassent de même. Dans le cadre de son objectif 2030, Apple a récemment annoncé que plus de 110 de ses partenaires de fabrication dans le monde passaient à 100 % d’énergie renouvelable pour leur production Apple. Apple a également engagé 4,7 milliards de dollars dans ses dépenses en obligations vertes pour investir dans des projets qui traitent des émissions de carbone, en soutenant des projets d’énergie renouvelable qui apportent une énergie propre aux communautés locales, et a annoncé un nouvel effort de 200 millions de dollars pour protéger les forêts du monde, accélérant les solutions naturelles au climat monnaie. »

Non seulement cela, mais la semaine dernière, Apple a annoncé dix initiatives pour aider les communautés du monde entier à s’appuyer sur une énergie propre et à autonomiser ces communautés.

D’un autre côté, il existe certaines mesures que les clients d’Apple n’ont pas appréciées et qui, selon la société, l’aideront à atteindre son objectif, par exemple, retirer le bloc d’alimentation du boîtier de l’iPhone. Apple a également retiré le plastique qui entourait le boîtier de l’iPhone, affirmant que cela permettrait d’économiser jusqu’à 600 tonnes de plastique.

La COP26 se déroule du 31 octobre au 12 novembre et représente un rassemblement de tous les pays signataires de l’ONU.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :