Apple rejoint le Cyber ​​Readiness Institute pour aider les petites entreprises à devenir plus sécurisées

Le Cyber ​​Readiness Institute a annoncé cette semaine qu’Apple s’est joint en tant que coprésident de l’institut pour investir dans le renforcement de l’éducation et de la protection mondiales en matière de cybersécurité des petites entreprises. Dans un article de blog, CRI a accueilli la société de Cupertino et son cofondateur, déclarant qu’ils étaient impatients de collaborer avec Apple :

« Nous sommes très heureux d’accueillir Apple en tant que coprésident du Cyber ​​Readiness Institute », a déclaré Christopher G. Caine, président du Center for Global Enterprise, membre co-fondateur de CRI. « L’engagement d’Apple à relever la barre de la cybersécurité dans les entreprises de toutes tailles, ainsi que sa portée mondiale, aideront CRI à faire progresser son contenu et à faire évoluer sa mission. Nous sommes impatients de collaborer avec Apple pour développer des programmes innovants visant à améliorer la sécurité des chaînes d’approvisionnement mondiales en nous concentrant sur les mesures pratiques que les PME peuvent prendre pour être plus prêtes pour le cyberespace. »

En tant que coprésident du Cyber ​​Readiness Institute, Apple partagera les meilleures pratiques et expériences qui éclairent le développement d’outils et de ressources de cybersécurité gratuits pour les PME (petites et moyennes entreprises). CRI indique également que la société de Cupertino soutiendra le développement de contenu et collaborera avec des programmes qui soutiennent les petites et moyennes entreprises dans la chaîne d’approvisionnement mondiale d’Apple.

Le Cyber ​​Readiness Institute regroupe près de 90 organisations représentant plus de deux millions de PME dans le monde. Il a établi un partenariat avec la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), le National Institute of Standards and Technology (NIST), l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), la Chambre de commerce internationale (ICC), le Forum économique mondial (WEF), et l’Institut Aspen.

Vous pouvez en savoir plus sur le document de l’institut ici.

En rapport

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :