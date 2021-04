Apple remodèle l’application Podcasts, présentant les abonnements payants aux podcasts

La refonte des podcasts d’Apple comprend une nouvelle fonctionnalité d’abonnement payant aux podcasts – voici comment cela fonctionne.

Digital Music News suit de très près cette fonctionnalité supposée depuis environ six mois maintenant. Récemment, Apple a changé le verbiage dans l’application de podcasts pour «suivre» de «s’abonner». C’est parce que la plupart des gens aux États-Unis associent le mot abonnement à des frais.

Désormais, dans Apple Podcasts, vous pouvez suivre un podcast gratuitement. Vous pouvez également vous abonner à un créateur à l’aide des abonnements Apple Podcasts. Tim Cook note à juste titre qu’il s’agit du «plus grand changement apporté aux podcasts Apple depuis ses débuts».

Les abonnements payants aux podcasts d’Apple semblent fonctionner plus comme le modèle Patreon que le modèle supposé de Spotify. Les créateurs sont libres de proposer leurs propres conditions dans le cadre de l’abonnement avec des fonctionnalités telles que l’écoute sans publicité, les épisodes bonus, l’accès aux archives ou d’autres fonctionnalités. C’est similaire à certains des avantages que de nombreux créateurs de podcast offrent sur des plates-formes comme Patreon.

Abonnements payants aux podcasts d’Apple – Ce que les créateurs doivent savoir

Les émissions dans les podcasts Apple repensés peuvent être entièrement gratuites ou payantes, ou un modèle hybride «freemium». Cela inclut un mélange de contenu gratuit qui tourne et la possibilité de passer à un abonnement pour accéder à tout. Le prix des abonnements payants aux podcasts d’Apple commence autour de 0,49 $ / mois aux États-Unis.

Apple prendra une réduction de 30% des revenus des podcasteurs pour la première année, qui tombera à 15% la deuxième année. C’est le même modèle de revenus qu’Apple propose pour ses services de streaming et autres produits d’abonnement. Apple n’impose aucune sorte d’accord d’exclusivité pour son produit d’abonnement au podcast. Cela signifie qu’un podcast payant sur Apple Podcasts pourrait potentiellement être gratuit sur Spotify avec des publicités.

Apple ne vend pas non plus de publicités pour les podcasteurs, contrairement à Spotify. Les créateurs conserveront 100% des revenus publicitaires qu’ils génèrent à l’aide des podcasts Apple. Il anonymise également ses données analytiques, de sorte que les créateurs de podcast ne pourront pas voir les identifiants Apple et les e-mails associés. Ces données anonymisées incluent des métriques telles que les «auditeurs les plus engagés» et les «principales villes», qui peuvent aider les créateurs à adapter leurs podcasts à leur public.

Apple propose un modèle à la carte pour les podcasts individuels ou un groupe d’abonnement appelé Channels.

Service de podcast payant Luminary est une chaîne, et les réseaux de podcast comme Radiotopia peuvent également être des chaînes. Les chaînes peuvent être gratuites, payantes ou freemium à la discrétion du créateur. Les canaux peuvent également avoir une disponibilité pays par pays et une tarification locale définies.

Une chose à noter: le contenu de l’abonnement est téléchargé à l’aide d’Apple Podcasts Connect, et non de RSS. Cela ressemble beaucoup plus au fonctionnement de Spotify qu’au modèle de podcasting actuel basé sur le bricolage. Le service d’hébergement de podcast d’Apple nécessite des fichiers .WAV ou .FLAC.