Apple rend hommage aux vétérans américains dans l’App Store, l’application TV et Maps, l’Apple Watch, etc.

En l’honneur de la Journée des anciens combattants, Apple met en avant des applications, des histoires, des livres audio, des activités de santé et de remise en forme, du contenu dans l’application Apple TV et plus encore pour célébrer les anciens combattants américains. La société rappelle également aux vétérans et aux militaires actifs qu’ils bénéficient de réductions sur les produits Apple.

Apple a placé une bannière en haut de son site Web aujourd’hui avec « Voici les plus courageux » et un lien vers l’Apple Store à prix réduit pour les anciens combattants/militaires. Il a également publié un article dans la salle de presse détaillant toutes les manières dont il honore les vétérans :

Lors de la Journée des anciens combattants et tout au long de l’année, Apple rend hommage à ceux qui servent et à leurs familles pour leur courage, leur dévouement et leurs sacrifices. En l’honneur des anciens combattants à travers les États-Unis, Apple célèbre les histoires des anciens combattants, mobilise le soutien de leurs communautés et partage leur héritage avec des activations spéciales sur Apple.com et ses produits et services.

Comme nous l’avons signalé précédemment, Apple organise un prix spécial pour la Journée des anciens combattants pour les utilisateurs d’Apple Watch.

Vous pouvez également consulter l’épisode Time to Walk sur Apple Watch du général CQ Brown, Jr. :

Plus tôt cette semaine, Apple Fitness + a publié un nouvel épisode de Time to Walk mettant en vedette le général CQ Brown, Jr., chef d’état-major de l’US Air Force et le premier Afro-Américain à diriger une branche des forces armées. Lors de cette marche en l’honneur de la Journée des anciens combattants, Brown décrit comment il a rebondi après des revers professionnels pour atteindre le plus haut rang de l’Air Force, et ce que c’était que de s’exprimer après le meurtre de George Floyd. Time to Walk est une expérience audio inspirante sur Apple Watch conçue pour encourager les utilisateurs de Fitness+ à devenir actifs en marchant plus souvent, mettant en vedette certaines des personnes les plus intéressantes et les plus influentes au monde qui partagent des histoires, des photos et de la musique.

Et Apple met en évidence le contenu militaire et vétérans dans l’App Store, la librairie, l’application Apple TV, et plus encore.

Du front de bataille au front intérieur, le service et les sacrifices des anciens combattants sont honorés dans la collection Military Stories sur l’application Apple TV, avec des documentaires inspirants comme « Sky Blossom », des drames spectaculaires et même des comédies irrévérencieuses.

Découvrez plus de détails dans le post complet d’Apple sur la Journée des anciens combattants ici, ainsi que dans les applications Apple pour tout le contenu et les ressources en vedette.

Tim Cook a également partagé un message de gratitude pour les vétérans américains ainsi qu’une histoire édifiante sur la façon dont les appareils Apple aident à traiter les traumatismes des vétérans.

Reconnaissants aujourd’hui et toujours pour le dévouement et le service de nos anciens combattants et de leurs familles, et pour l’expérience inestimable qu’ils apportent longtemps après avoir quitté l’armée, y compris ici chez Apple. #VeteransDay https://t.co/9cQv6aYTy5 – Tim Cook (@tim_cook) 11 novembre 2021

