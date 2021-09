Apple rend obsolète l’iPod touch 16 Go de cinquième génération

Jeudi 9 septembre 2021 23h59 PDT par Sami Fathi

Apple a ajouté aujourd’hui l’iPod touch de cinquième génération de 16 Go, sorti en 2013, à sa liste de produits obsolètes.



Cette variante spécifique du iPod touch‌ a été lancée en tant qu’option bas de gamme du ‌iPod touch‌ de cinquième génération sorti un an plus tôt. Comparé à ses compagnons 32 Go et 64 Go, le modèle 16 Go n’était proposé que dans une seule couleur argentée et manquait de caméra arrière ou de boucle.

Apple a suivi l’iPod touch‌ de cinquième génération avec la sixième génération à l’été 2015. Par rapport à la génération précédente, le nouveau modèle présentait des performances améliorées et le retrait de la dragonne. Depuis le ‌iPod touch‌ de septième génération sorti en 2019, Apple n’a pas encore mis à jour son produit emblématique.

Apple classe les produits arrêtés depuis au moins sept ans comme “obsolètes”, ce qui signifie qu’ils ne peuvent recevoir aucun service matériel d’Apple ou de ses fournisseurs de services.

