Apple renouvellerait sa gamme d’iPad et d’Apple Watch en 2022, et ce seraient les nouveaux modèles | La technologie

Ce seraient tous les modèles d’iPad et d’Apple Watch que ceux de Cupertino lanceraient en 2022, et il y en a pour tous les publics

Il semble qu’Apple parie très fortement sur 2022, et c’est qu’aux nouveaux modèles récemment lancés des MacBook Pro 14 et 16 pouces, il faudrait ajouter un nouvel iPad ainsi que différentes versions de sa célèbre montre connectée.

Comme l’assure Mark Gurman de Bloomberg, via wccftech, Apple lancerait non seulement la Watch Series 8 comme d’habitude année après année, mais parierait également pour une autre entrée de sa montre économique et pour une version « robuste » pour les amateurs de sports extrêmes.

Bien qu’ils n’offrent aucun type de détail sur des éléments spécifiques des montres, ils font remarquer que l’Apple Watch d’entrée de gamme continuera à maintenir un prix modérément abordable mais n’incluant pas certaines fonctionnalités de haut niveau telles que la fonctionnalité ECG. Actuellement, l’Apple Watch SE peut être achetée dans l’Apple Store au prix conseillé de 299 euros.

Une autre des montres intelligentes serait une Apple Watch résistante aux rayures et aux chocs, plus conçu pour ceux qui aiment les sports extrêmes ou qui ne veulent pas s’inquiéter que leur montre intelligente cesse de fonctionner en raison d’une sorte de négligence lors de leurs activités.

Et évidemment, Apple lancerait la Watch Series 8 dans la dernière partie de l’année, comme d’habitude.

En revanche, la même source assure que ceux de Cupertino ils prévoient de mettre à jour trois de leurs modèles d’iPad l’année prochaine, en particulier un iPad Pro qui arriverait avec une recharge sans fil, un iPad d’entrée de gamme et l’iPad Air 5.

Le lancement vedette serait cet iPad Pro repensé en 2022 qui serait compatible avec la recharge sans fil.

L’autre star serait un iPad Air 5 qui pourrait recommencer à miser sur une dalle LCD et puisque le modèle récent a apporté d’importants changements de conception, il est prévu que la nouvelle itération ne soit pas très risquée à cet égard dans les nouvelles fonctionnalités. Bien sûr, il aurait la puce A15 Bionic et la 5G.