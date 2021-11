Apple réorganise le site Web Apple ID avec un tout nouveau design

Apple a donné un coup de jeune à son site Web Apple ID aujourd’hui, apportant un look moderne bien nécessaire au site. Le nouveau design présente un logo Apple coloré avec le slogan « Un compte pour tout Apple », Apple vantant le fait que le site donne aux utilisateurs la possibilité de se connecter et de gérer l’accès à tous les services d’Apple.

Comme l’a remarqué pour la première fois MacRumors, le nouveau design est un grand changement par rapport à l’aspect et à la sensation graphiques précédents. En plus de la refonte de la page de destination elle-même, le site Web actuel de l’identifiant Apple (ce que vous voyez après vous être connecté) a également fait peau neuve. Apple dit :

Vous êtes en contrôle – Examinez ou mettez à jour les informations importantes telles que votre nom, votre mot de passe et vos informations de sécurité. Découvrez comment les autres peuvent vous joindre, vérifiez vos informations de paiement et gérez les appareils connectés à votre compte.

Privé et sécurisé – La confidentialité et la sécurité sont intégrées. Avec des fonctionnalités de sécurité de compte telles que l’authentification à deux facteurs, Apple vous aide à sécuriser votre compte, protège votre vie privée et vous garde le contrôle de vos informations.

Le nouveau design comprend une barre latérale avec un accès rapide à la gestion de vos informations de connexion et de sécurité, des informations personnelles, des méthodes de paiement, du partage familial, des appareils et de la confidentialité. L’objectif d’Apple avec le nouveau design est apparemment de faciliter la visualisation et la gestion rapides de vos informations.

Vous pouvez consulter le nouveau site Web Apple ID par vous-même ici.

