Apple repense la boutique en ligne et ramène l’onglet “magasin” dédié

Après une courte période d’indisponibilité, l’Apple Store est de nouveau opérationnel et présente désormais un tout nouveau design. Apple a également restauré l’ancien onglet “store” dédié dans la barre de navigation. La nouvelle page Web du magasin ressemble beaucoup à l’application Apple Store sur iPad et iPhone. Vous pouvez découvrir la nouvelle vitrine ici.

Le nouveau design commence par un simple carrousel de catégories de produits parmi lesquelles vous pouvez choisir et propose des liens rapides pour faire des achats avec un spécialiste ou trouver un Apple Store à proximité.

Directement en dessous du carrousel de produits, vous pouvez voir les nouveautés de la boutique. Les nouveaux éléments sont affichés sous forme de cartes, tout comme ils le sont dans l’application. Apple met actuellement en évidence son offre de rentrée scolaire où vous pouvez obtenir des AirPod gratuits lorsque vous achetez un Mac ou un iPad pour l’université.

Il existe une nouvelle section d’aide dédiée que vous pouvez utiliser pour configurer une session personnelle pour apprendre à utiliser un nouvel appareil. Apple a également inclus un lien rapide pour prendre un rendez-vous Genius si vous devez faire réparer un appareil.

Sous la section d’aide, vous trouverez quelques points forts du magasin, tels que des appels à la livraison gratuite en deux heures, diverses options de ramassage, l’échange Apple, etc.

Il existe plusieurs carrousels qui incluent également différents accessoires pour divers produits. Tout en bas de la nouvelle vitrine, Apple a ajouté des sections pour les services et leurs autres magasins. Vous pouvez en savoir plus sur Apple One ou trouver une session Today at Apple.

Les pages de catégories de produits individuelles ont également été repensées et ont un look élégant basé sur des cartes. Ce nouveau design s’applique à certaines gammes de produits, notamment : Mac, iPad, iPhone et Apple Watch.

Apple met également en évidence ce qu’ils appellent «La différence Apple», qui comprend des informations sur la personnalisation de votre produit avant l’achat, des emballages cadeaux et des sessions personnelles que vous pouvez suivre en ligne pour en savoir plus sur votre appareil.

