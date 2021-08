Apple répond enfin aux critiques de la fonction controversée de numérisation de photos sur iPhone

Apple a annoncé il y a quelques jours une série d’initiatives de sécurité destinées à protéger les enfants des prédateurs en ligne. Les nouvelles fonctionnalités seront bientôt disponibles dans iMessage et iCloud Photos. Une fonctionnalité devrait aider les parents à protéger leurs enfants contre les abus et offrir aux jeunes utilisateurs d’appareils iOS un avertissement concernant le contenu sensible qu’ils pourraient recevoir via iMessage. Séparément, Apple numérisera les photos stockées dans iCloud pour voir si elles correspondent au matériel connu d’abus sexuels sur enfants (CSAM). Ces deux fonctionnalités ne briseront pas le cryptage de bout en bout ni la confidentialité des utilisateurs. Pourtant, certaines personnes ont commencé à remettre en question les nouvelles capacités de numérisation de photos d’Apple. Ils se sont demandé si quelqu’un pouvait abuser des nouvelles technologies pour espionner du contenu stocké sur iPhone ou dans le cloud. Apple a déjà répondu aux préoccupations en publiant un document FAQ qui couvre les deux nouvelles fonctionnalités.

Apple a expliqué dans le document que les deux technologies annoncées la semaine dernière sont différentes. L’un concerne la capacité de l’iPhone à analyser le contenu iMessage pour le contenu sensible envoyé aux enfants. Cette technologie est différente de celle développée par Apple pour comparer les images stockées dans iCloud Photos avec les hachages de contenu CSAM connu.

Comment fonctionne l’analyse d’iMessage

La nouvelle fonctionnalité de sécurité des communications dans Messages ne brisera pas le cryptage fort de bout en bout. La fonctionnalité n’est disponible que pour les comptes configurés pour les familles dans iCloud. Les parents doivent activer la fonction pour leur groupe, afin de protéger leurs enfants. En outre, la fonctionnalité ne fonctionne que pour les comptes enfants âgés de 12 ans ou moins.

La numérisation des photos iMessage s’effectue sur l’appareil. Apple, le Centre national pour les enfants disparus et exploités (NCMEC) ou les organismes chargés de l’application de la loi ne sont pas informés. L’analyse du contenu iMessage n’est pas la même que l’analyse par Apple de photos iCloud.

Si le système détecte une image sexuellement explicite dans iMessages, les parents peuvent être avertis. C’est seulement si un enfant de moins de 12 ans a confirmé et envoyé la photo ou l’a vue. L’échange d’informations et les étapes qui y sont incluses n’atteignent pas Apple.

Si l’enfant a plus de 12 ans, il recevra toujours des notifications lui demandant s’il souhaite envoyer les images à ses parents. Mais les parents ne seront pas avertis automatiquement.

Quelles photos iCloud Apple peut-il numériser ?

La numérisation de photos iCloud est la deuxième fonctionnalité anti-CSAM expliquée par Apple dans le nouveau document. Apple dit qu’Apple ne numérise pas les photos stockées localement sur iPhone ou iPad. Au lieu de cela, l’algorithme ne regarde que les images stockées dans iCloud Photos, qui sont les images que l’utilisateur décide de télécharger là-bas.

Apple ne recherche rien d’autre que des photos pouvant correspondre à du matériel CSAM connu. Apple ne comparera pas les photos des utilisateurs aux photos CSAM. Au lieu de cela, il comparera les images de l’utilisateur avec les hachages illisibles créés pour les photos CSAM connues – Apple explique :

Ces hachages sont des chaînes de nombres qui représentent des images CSAM connues, mais il n’est pas possible de lire ou de convertir ces hachages en images CSAM sur lesquelles ils sont basés. Cet ensemble de hachages d’images est basé sur des images acquises et validées pour être CSAM par des organisations de sécurité de l’enfance. À l’aide de nouvelles applications de cryptographie, Apple est en mesure d’utiliser ces hachages pour ne connaître que les comptes iCloud Photos qui stockent des collections de photos correspondant à ces images CSAM connues, puis ne peut connaître que les photos CSAM connues, sans apprendre sur ou voir d’autres photos.

Si des photos iCloud correspondent à CSAM, Apple inspectera les images numérisées pour voir si elles sont réellement du contenu CSAM. Si tel est le cas, Apple les signalera au NCMEC.

Apple n’espionnera pas les utilisateurs d’iPhone

La société indique clairement que les nouvelles technologies ne seront pas utilisées pour espionner les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Apple ne recherche que du contenu CSAM, tout comme les autres entreprises. Et il le fait de manière sécurisée et privée.

Apple explique également qu’il ne cédera pas aux gouvernements demandant à l’entreprise d’ajouter des images non CSAM à la liste de hachage :

Apple refusera de telles demandes. La capacité de détection CSAM d’Apple est conçue uniquement pour détecter les images CSAM connues stockées dans iCloud Photos qui ont été identifiées par des experts du NCMEC et d’autres groupes de sécurité des enfants. Nous avons déjà été confrontés à des demandes de création et de déploiement de changements mandatés par le gouvernement qui dégradent la vie privée des utilisateurs, et nous avons catégoriquement refusé ces demandes. Nous continuerons à les refuser à l’avenir. Soyons clairs, cette technologie se limite à détecter le CSAM stocké dans iCloud et nous n’accéderons à aucune demande d’un gouvernement pour l’étendre. De plus, Apple procède à un examen humain avant de faire un rapport au NCMEC. Dans le cas où le système signalerait les photos qui ne correspondent pas aux images CSAM connues, le compte ne serait pas désactivé et aucun rapport ne serait déposé au NCMEC.

La société a ajouté que les images non CSAM ne pouvaient pas être « injectées » dans un iPhone ou un iPad.

Le document complet est disponible sur ce lien, et il vaut la peine d’être lu dans son intégralité.

