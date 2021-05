Apple reporte le lancement des abonnements aux podcasts jusqu’en juin et promet des améliorations à l’application Podcasts

Apple a annoncé aujourd’hui dans un e-mail aux podcasteurs qu’il retardait le lancement des abonnements Apple Podcasts. La société avait initialement annoncé que cette nouvelle plate-forme pour les podcasts payants serait lancée en mai, mais elle retarde maintenant le déploiement pour lui permettre d’apporter d’autres modifications à l’application Apple Podcasts.

Dans un e-mail obtenu par ., Apple a expliqué qu’elle lancerait des abonnements et des chaînes Apple Podcasts en juin pour «garantir la meilleure expérience aux créateurs et aux auditeurs».

Nous vous écrivons pour vous fournir une mise à jour sur la disponibilité des abonnements et des chaînes Apple Podcasts. Nous avons été ravis de la réponse à l’annonce du mois dernier et il est passionnant de voir les centaines de nouveaux abonnements et chaînes soumis chaque jour par des créateurs du monde entier.

Afin de garantir la meilleure expérience possible aux créateurs et aux auditeurs, les abonnements et les chaînes Apple Podcasts seront désormais lancés en juin. Nous communiquerons d’autres mises à jour sur la disponibilité et les meilleures pratiques pour vous aider à préparer vos abonnements et vos canaux, via cette newsletter.