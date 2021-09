Apple Research mis à jour avec le transfert de la progression de l’étude via iCloud

Apple a mis à jour mardi son application Apple Research avec la possibilité de transférer la progression de l’étude vers un autre appareil via la sauvegarde iCloud. La fonctionnalité fait partie de la version 2.3 de l’application, qui est désormais disponible sur l’App Store.

Selon Apple, la mise à jour Apple Research d’aujourd’hui ajoute la prise en charge du “transfert de la progression de l’étude vers un nouvel appareil à l’aide de la sauvegarde iCloud”.

L’application Apple Research a été lancée en novembre 2019 comme une nouvelle façon de permettre aux utilisateurs de contribuer à la recherche en santé en utilisant leur iPhone et leur Apple Watch pour capturer des données. Voici comment Apple décrit la plate-forme :

Faire du monde un endroit plus sain est devenu beaucoup plus facile. Vous pouvez désormais contribuer à des études de recherche révolutionnaires simplement en utilisant votre Apple Watch et votre iPhone. Votre participation permettra des recherches innovantes qui auraient été pratiquement impossibles auparavant. Et cela aidera Apple à créer des technologies encore plus puissantes. Nous vous invitons à participer à une ou plusieurs études et à laisser votre empreinte sur la santé humaine.