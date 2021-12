Apple résout la lenteur de l’adoption des applications de notification d’exposition au COVID-19

Plus tôt cette semaine, l’un des responsables de la technologie de notification d’exposition au COVID-19 d’Apple s’est adressé à Twitter pour exprimer sa frustration face à l’adoption de la technologie aux États-Unis. Maintenant, un nouveau rapport du Washington Post explique plus en détail dans quelle mesure les États-Unis n’utilisent toujours pas d’applications de notification d’exposition, même si la variante omicron pousse le nombre de cas à des niveaux record, et Apple a répondu.

Myoung Cha a travaillé en tant que responsable des initiatives stratégiques de santé d’Apple lorsque l’API de notification d’exposition d’Apple/Google a été créée, mais il est maintenant passé à la start-up de soins de santé Carbon Health. Suite à son fil de discussion sur Twitter plus tôt cette semaine, Cha a parlé davantage du développement de la technologie de notification d’exposition au COVID-19.

Cha a déclaré que le rythme auquel Google et Apple ont développé le cadre de notification d’exposition était un « record de vitesse terrestre pour le développement de logiciels ». Cha et d’autres représentants d’Apple et de Google ont travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements fédéral et des États pour déployer la technologie, mais l’approche décentralisée des soins de santé aux États-Unis s’est avérée être un défi trop important à relever.

S’adressant au Washington Post, Cha a également critiqué l’approche de l’administration Biden pour lutter contre la pandémie :

« L’administration Biden, lorsqu’elle est arrivée au pouvoir, a mis presque toutes ses puces dans les vaccins comme solution miracle pour vaincre le virus », a déclaré Cha. « Je pense que c’était stratégiquement la plus grosse erreur. »

Mais le rapport d’aujourd’hui résume la situation, qui est double : certains États ont refusé d’adopter complètement la technologie de notification d’exposition, tandis que les rapports sont insuffisants dans d’autres États :

Plus de 20 États ne l’utilisent pas du tout, y compris de grands États comme la Floride et le Texas qui ont signalé des millions de cas et des dizaines de milliers de décès. Même dans les États où des millions de personnes ont activé les notifications, seule une fraction des personnes testées positives pour le virus le signale au système Apple et Google. Le système californien, par exemple, a été activé sur plus de 15 millions d’appareils, mais seulement 3 % environ des près de 3,9 millions de cas signalés depuis le lancement ont été enregistrés dans le système.

Pendant ce temps, les porte-parole d’Apple et de Google ont défendu le système dans une déclaration commune :

«Nous avons construit le système de notifications d’exposition pour aider les autorités de santé publique pendant cette pandémie historique de manière à préserver la confidentialité. Nous sommes fiers de collaborer avec les autorités de santé publique et de fournir une ressource – que plusieurs millions de personnes dans le monde ont utilisée – qui a contribué à protéger la santé publique », ont déclaré le porte-parole de Google, Nicolas Lopez et le porte-parole d’Apple, Semonti Stephens, dans un communiqué commun.

Le rapport complet du Washington Post vaut la peine d’être lu et peut être trouvé ici.

