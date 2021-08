Apple résout les problèmes de détection CSAM et envisagera d’étendre le système par pays

Apple a annoncé cette semaine qu’à partir de la fin de l’année avec iOS 15 et iPadOS 15, la société sera en mesure de détecter les images connues d’abus sexuels sur enfants (CSAM) stockées dans iCloud Photos, permettant à Apple de signaler ces cas au National Center for Missing et Exploited Children, une organisation à but non lucratif qui travaille en collaboration avec les organismes d’application de la loi à travers les États-Unis.



Les plans ont suscité des inquiétudes parmi certains chercheurs en sécurité et d’autres parties selon lesquelles Apple pourrait éventuellement être contraint par les gouvernements d’ajouter des images non CSAM à la liste de hachage à des fins néfastes, telles que la suppression de l’activisme politique.

“Peu importe à quel point Apple est bien intentionné, avec cela, Apple déploie une surveillance de masse dans le monde entier”, a déclaré l’éminent lanceur d’alerte Edward Snowden, ajoutant que “s’ils peuvent rechercher de la pornographie pour enfants aujourd’hui, ils peuvent rechercher n’importe quoi demain”. L’Electronic Frontier Foundation à but non lucratif a également critiqué les plans d’Apple, déclarant que “même une porte dérobée soigneusement documentée, soigneusement réfléchie et à portée étroite est toujours une porte dérobée”.

Pour répondre à ces préoccupations, Apple a fourni des commentaires supplémentaires sur ses plans aujourd’hui.

Le système de détection CSAM connu d’Apple sera limité aux États-Unis au lancement, et pour faire face au risque que certains gouvernements tentent d’abuser du système, Apple a confirmé à MacRumors que la société envisagerait toute expansion mondiale potentielle du système dans un pays. par pays après avoir mené une évaluation juridique. Apple n’a pas fourni de calendrier pour l’expansion mondiale du système, si une telle décision devait se produire.

Apple a également abordé la possibilité hypothétique qu’une région particulière du monde décide de corrompre une organisation de sécurité dans le but d’abuser du système, notant que la première couche de protection du système est un seuil non divulgué avant qu’un utilisateur ne soit signalé pour avoir des images inappropriées. Même si le seuil est dépassé, Apple a déclaré que son processus d’examen manuel constituerait une barrière supplémentaire et confirmerait l’absence d’images CSAM connues. Apple a déclaré qu’il ne signalerait finalement pas l’utilisateur signalé au NCMEC ou aux organismes d’application de la loi et que le système fonctionnerait toujours exactement comme prévu.

Apple a également souligné certains partisans du système, certaines parties louant l’entreprise pour ses efforts de lutte contre la maltraitance des enfants.

« Nous soutenons l’évolution continue de l’approche d’Apple en matière de sécurité en ligne des enfants », a déclaré Stephen Balkam, PDG du Family Online Safety Institute. « Compte tenu des défis auxquels les parents sont confrontés pour protéger leurs enfants en ligne, il est impératif que les entreprises technologiques réitèrent et améliorent en permanence leurs outils de sécurité pour répondre aux nouveaux risques et aux préjudices réels. »

Apple a admis qu’il n’y avait pas de solution miracle en ce qui concerne le potentiel d’abus du système, mais la société a déclaré qu’elle s’engageait à utiliser le système uniquement pour la détection d’images CSAM connues.

