Apple reste déterminé à lancer de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les enfants plus tard cette année

La semaine dernière, Apple a présenté en avant-première de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les enfants qui, selon lui, arriveront sur l’iPhone, l’iPad et le Mac avec des mises à jour logicielles plus tard cette année. La société a déclaré que les fonctionnalités ne seraient disponibles aux États-Unis qu’au lancement.



Un rappel sur les nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les enfants d’Apple de notre couverture précédente :

Tout d’abord, une fonction facultative de sécurité des communications dans l’application Messages sur iPhone, iPad et Mac peut avertir les enfants et leurs parents lorsqu’ils reçoivent ou envoient des photos sexuellement explicites. Lorsque la fonctionnalité est activée, Apple a déclaré que l’application Messages utiliserait l’apprentissage automatique sur l’appareil pour analyser les pièces jointes d’images, et si une photo est jugée sexuellement explicite, la photo sera automatiquement floue et l’enfant sera averti.

Deuxièmement, Apple sera en mesure de détecter les images connues d’abus sexuels sur enfants (CSAM) stockées dans iCloud Photos, ce qui permettra à Apple de signaler ces cas au National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), une organisation à but non lucratif qui travaille en collaboration. avec les forces de l’ordre américaines. Apple a confirmé aujourd’hui que le processus ne s’appliquerait qu’aux photos téléchargées sur iCloud Photos et non aux vidéos.

Troisièmement, Apple étendra les conseils dans Siri et Spotlight Search sur tous les appareils en fournissant des ressources supplémentaires pour aider les enfants et les parents à rester en sécurité en ligne et à obtenir de l’aide dans les situations dangereuses. Par exemple, les utilisateurs qui demandent à Siri comment ils peuvent signaler la CSAM ou l’exploitation d’enfants seront dirigés vers des ressources pour savoir où et comment déposer un signalement.