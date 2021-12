Apple Retail rétablit le mandat des masques et les capacités limitées des magasins face à l’augmentation des cas de COVID-19

Apple rétablit son mandat de masque dans tous les magasins de détail américains en raison de l’augmentation des cas de COVID-19, selon le terminal de Bloomberg. Une fois de plus, l’entreprise commencera à limiter l’occupation des magasins à plusieurs endroits.

Tel que publié par le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, Apple a décidé de rétablir le mandat des masques quelques jours après que la nouvelle variante Omicron a commencé à susciter des inquiétudes concernant une nouvelle augmentation des cas de COVID-19 aux États-Unis.

Depuis novembre, l’entreprise n’a pas exigé que les clients et le personnel portent un masque dans plus de 100 magasins aux États-Unis. À l’époque, Bloomberg avait signalé que la politique sur les masques avait été annoncée dans une note interne aux employés de la vente au détail, et qu’elle était basée sur la baisse du nombre de cas de COVID-19 et l’augmentation du nombre de vaccinations.

Le changement aura lieu à partir de plus de 100 des 270 magasins de la société aux États-Unis avant de s’étendre progressivement à d’autres magasins dans les prochains jours. Le mandat sera supprimé dans certains magasins dans des États tels que la Californie, la Floride, l’Arizona, New York, la Louisiane, le New Jersey et le Connecticut.

Avant cela, au cours de l’été, Apple avait rétabli l’exigence de masques dans la plupart de ses magasins de détail aux États-Unis. À ce moment-là, Apple a déclaré qu’il suivait les dernières recommandations du CDC « et analysait les données de santé et de sécurité pour votre région, nous mettons à jour nos conseils sur les masques faciaux pour votre magasin ».

À l’heure actuelle, Omicron représente 3% des cas de COVID-19 aux États-Unis.

