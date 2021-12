Apple retarde à nouveau le retour de ses employés, la nouvelle date « reste à déterminer »

Apple a une nouvelle fois retardé son retour officiel à la fréquentation standard de ses campus d’entreprise à Cupertino. Il était auparavant fixé au 1er février 2022, mais a maintenant été repoussé à une heure indéterminée alors que la propagation de la variante Omicron Covid-19 s’installe dans le monde.

C’est désormais la quatrième fois qu’Apple doit revoir son calendrier de retour des employés au bureau.

Plus tôt dans la journée, Apple a fermé une poignée de magasins de détail en invoquant la nouvelle propagation de COVID-19.

Plus tôt cette année, Apple avait initialement espéré lancer son nouveau plan hybride bureau/domicile en juin 2021. Apple a déclaré qu’il s’attendait à ce que les travailleurs viennent au bureau trois jours sur cinq de la semaine, avec la possibilité de travailler à domicile le mercredi. et les vendredis.

Cependant, cette date a maintenant été repoussée à plusieurs reprises alors que la menace de COVID persiste, de juin à septembre, octobre, janvier, février et cette fois, la société a refusé de déterminer une nouvelle date exacte.

Pendant ce temps, les employés d’Apple ont vigoureusement repoussé les plans annoncés par Apple. Une proportion importante de la main-d’œuvre d’Apple est déçue qu’Apple ne passe pas à long terme à une politique de travail à domicile plus «moderne», conformément à d’autres entreprises technologiques comme Twitter. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré qu’il testerait le modèle hybride pour 2022, puis le réévaluerait à long terme.

Bien que la politique globale de l’entreprise fasse la une des journaux, la vérité est que de nombreuses divisions d’Apple sont de retour au bureau par intermittence depuis plus d’un an. Plus précisément, les groupes d’ingénierie matérielle sont retournés à Apple Park assez tôt car ils avaient besoin d’accéder aux machines et aux installations du campus pour faire leur travail. D’un autre côté, certains managers ont trié les modalités de travail à domicile permanent pour leurs équipes. Cependant, la plupart des employés des divisions logicielles sont tenus de respecter la politique des trois jours en poste.

