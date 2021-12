Apple retarde indéfiniment le retour de l’entreprise dans ses bureaux

Les employés d’Apple ne retourneront plus dans les bureaux de l’entreprise en février comme prévu en raison de la propagation continue du COVID-19 et de la nouvelle variante émergente de l’omicron, a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, dans une note envoyée aujourd’hui.



En novembre, Apple a envoyé une lettre indiquant aux employés qu’Apple s’attendrait à ce qu’ils commencent à retourner au bureau le 1er février, mais cette date de retour a maintenant été repoussée indéfiniment.

RUPTURE : Tim Cook vient d’envoyer un e-mail retardant le retour d’Apple au travail à une date « encore à déterminer ». Il a également déclaré que l’entreprise donne à chaque employé de l’entreprise 1 000 $ à dépenser en équipement de bureau à domicile. – Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) 15 décembre 2021

On ne sait pas quand les employés devront retourner au travail, et pour l’instant, ceux qui sont en mesure de le faire continueront de travailler à domicile.

Le retard sera une bonne nouvelle pour les employés d’Apple qui redoutaient le retour dans les bureaux de l’entreprise, mais Apple prévoit de faire revenir les employés à un moment donné. Cook a déclaré que la date de retour est « encore à déterminer » pour le moment.

Les dirigeants d’Apple ont clairement indiqué depuis le début de la pandémie que les employés devront éventuellement retourner au travail. « La vidéoconférence a réduit la distance entre nous, bien sûr, mais il y a des choses qu’elle ne peut tout simplement pas reproduire », a déclaré Cook en juin.

Lorsque les employés pourront retourner au bureau en toute sécurité, Apple prévoit un horaire de travail hybride. Les employés devront être au bureau trois jours par semaine, mais auront la possibilité de travailler à domicile deux jours par semaine. Apple prévoit également de permettre aux employés de travailler à distance jusqu’à un mois par an, ce qui leur donne plus de temps pour voyager et se rapprocher de leurs proches.

Parce que les employés devront continuer à travailler à domicile, Cook a déclaré qu’Apple donne à chaque employé de l’entreprise 1 000 $ à dépenser en équipement de bureau à domicile.