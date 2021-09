Apple retarde la détection CSAM de la numérisation de photos sur iPhone au milieu de la controverse

À quelques jours de la révélation de l’iPhone 13, Apple a fait un renversement étonnant. Apple ne déploiera plus ses nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les enfants aux côtés d’iOS 15 plus tard ce mois-ci. Initialement, Apple avait l’intention d’inclure un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour protéger les enfants dans iOS 15, dont la plus notable est une fonctionnalité qui numérise les photos et les vidéos dans iCloud pour le matériel d’abus sexuel d’enfants (CSAM). Cela a déclenché une réaction rapide de la part des utilisateurs et des défenseurs de la vie privée, et Apple a maintenant décidé de retarder complètement la détection CSAM et d’autres fonctionnalités.

La détection CSAM n’était qu’une partie de la suite d’outils de sécurité qu’Apple prévoyait de publier. La société prévoyait également de mettre en œuvre une fonctionnalité de sécurité du chat dans l’application Messages qui avertirait les enfants lorsqu’ils reçoivent ou tentent d’envoyer du matériel sexuellement explicite. De plus, Apple mettait à niveau Siri et Search avec plus de ressources pour aider les parents à protéger leurs enfants en ligne.

Voici la déclaration complète qu’Apple a envoyée aux publications concernant le retard du déploiement :

Le mois dernier, nous avons annoncé des plans pour des fonctionnalités destinées à aider à protéger les enfants contre les prédateurs qui utilisent des outils de communication pour les recruter et les exploiter, et à limiter la diffusion de matériel d’abus sexuel d’enfants. Sur la base des commentaires des clients, des groupes de défense des droits, des chercheurs et d’autres, nous avons décidé de prendre plus de temps au cours des prochains mois pour recueillir des commentaires et apporter des améliorations avant de publier ces fonctionnalités de sécurité des enfants d’une importance cruciale.

Pourquoi Apple a-t-il retardé la détection CSAM ?

De toute évidence, l’intention qui sous-tend ces changements n’est pas controversée. Protéger les enfants des prédateurs est une priorité élevée, et Internet est un endroit de plus en plus dangereux. Apple ne pouvait tout simplement pas prendre le contrôle du récit. L’objectif de chaque titre, assez compréhensible, était le fait que la société qui prétend prendre notre vie privée plus au sérieux que n’importe lequel de ses concurrents prévoyait de commencer à fouiner dans toutes nos photos privées. Qu’est-ce qui viendrait ensuite?

Apple a essayé de fournir plus de contexte avec la publication d’un long document, mais cela n’a clairement pas suffi. La dernière chose que souhaite Apple est que cette controverse éclipse le lancement prochain de l’iPhone 13. Une fois que la poussière sera retombée et qu’Apple aura la possibilité d’expliquer les nouvelles fonctionnalités plus en détail, la société réessayera sans aucun doute. En attendant, Apple devrait organiser un événement de révélation de matériel dans les deux prochaines semaines. Tous les signes pointent vers le mardi 14 septembre, mais il faudra attendre une annonce officielle.