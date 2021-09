Apple retarde le déploiement de la fonction de détection CSAM et s’engage à apporter des améliorations

Le mois dernier, Apple a annoncé une poignée de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les enfants qui se sont révélées controversées, notamment la détection CSAM pour les photos iCloud. Maintenant, Apple a déclaré qu’ils “prendraient plus de temps” pour affiner les fonctionnalités avant de les lancer au public.

Dans une déclaration à ., Apple a déclaré :

« Le mois dernier, nous avons annoncé des plans pour des fonctionnalités destinées à aider à protéger les enfants contre les prédateurs qui utilisent des outils de communication pour les recruter et les exploiter, et à limiter la propagation du matériel d’abus sexuel d’enfants. Sur la base des commentaires des clients, des groupes de défense des droits, des chercheurs et d’autres, nous avons décidé de prendre plus de temps au cours des prochains mois pour recueillir des commentaires et apporter des améliorations avant de publier ces fonctionnalités de sécurité des enfants d’une importance cruciale.

Les nouvelles fonctionnalités de sécurité des enfants d’Apple devaient être lancées dans le cadre des mises à jour d’iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey plus tard cette année. On ne sait pas encore quand la société prévoit de déployer les fonctionnalités.

Mise à jour…

