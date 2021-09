Apple retarde le déploiement du système de détection CSAM et des fonctions de sécurité pour les enfants

Le mois dernier, Apple a annoncé une poignée de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les enfants qui se sont révélées controversées, notamment la détection CSAM pour les photos iCloud. Maintenant, Apple a déclaré qu’ils “prendraient plus de temps” pour affiner les fonctionnalités avant de les lancer au public.

Dans une déclaration à ., Apple a déclaré :

« Le mois dernier, nous avons annoncé des plans pour des fonctionnalités destinées à aider à protéger les enfants contre les prédateurs qui utilisent des outils de communication pour les recruter et les exploiter, et à limiter la propagation du matériel d’abus sexuel d’enfants. Sur la base des commentaires des clients, des groupes de défense des droits, des chercheurs et d’autres, nous avons décidé de prendre plus de temps au cours des prochains mois pour recueillir des commentaires et apporter des améliorations avant de publier ces fonctionnalités de sécurité des enfants d’une importance cruciale.

Les nouvelles fonctionnalités de sécurité des enfants d’Apple devaient être lancées dans le cadre des mises à jour d’iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey plus tard cette année. On ne sait pas encore quand la société prévoit de déployer les fonctionnalités. La déclaration d’Apple aujourd’hui ne fournit aucun détail sur les changements que l’entreprise pourrait apporter pour améliorer le système.

En guise de rappel, voici les bases du fonctionnement du système de détection CSAM tel qu’il est actuellement conçu :

La méthode d’Apple pour détecter les CSAM connus est conçue en tenant compte de la confidentialité des utilisateurs. Au lieu de numériser des images dans le cloud, le système effectue une correspondance sur l’appareil à l’aide d’une base de données de hachages d’images CSAM connus fournis par le NCMEC et d’autres organisations de sécurité des enfants. Apple transforme davantage cette base de données en un ensemble illisible de hachages qui est stocké en toute sécurité sur les appareils des utilisateurs. Avant qu’une image ne soit stockée dans iCloud Photos, un processus de correspondance sur l’appareil est effectué pour cette image par rapport aux hachages CSAM connus. Ce processus de correspondance est alimenté par une technologie cryptographique appelée intersection d’ensembles privés, qui détermine s’il existe une correspondance sans révéler le résultat. L’appareil crée un bon de sécurité cryptographique qui code le résultat de la correspondance ainsi que des données cryptées supplémentaires sur l’image. Ce bon est téléchargé sur iCloud Photos avec l’image.

Lors de l’annonce, la nouvelle technologie de détection CSAM a reçu pas mal de réactions et de critiques de la part des défenseurs de la vie privée. Apple, cependant, a doublé la fonctionnalité à plusieurs reprises et a déclaré que sa mise en œuvre serait en fait plus respectueuse de la vie privée que la technologie utilisée par d’autres sociétés comme Google et Facebook.

Il a également été révélé à travers ce processus qu’Apple scanne déjà iCloud Mail pour CSAM, l’extension s’appliquant à iCloud Photos.

D’autres fonctionnalités de sécurité pour les enfants annoncées par Apple le mois dernier, et également maintenant retardées, incluent des fonctionnalités de sécurité des communications dans Messages et des informations de connaissances mises à jour pour Siri et Search.

Que pensez-vous de la décision d’Apple de retarder le déploiement de ses nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les enfants ? Est-ce la bonne décision, ou l’entreprise aurait-elle dû s’en tenir à son plan initial ?

