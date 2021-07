Apple retarde le retour au bureau en raison de l’augmentation des cas de COVID-19

in

20/07/2021 à 16h11 CEST

Les dirigeants d’Apple ont peut-être fait pression pour que les employés retournent au bureau en septembre. Maintenant, ils ont peut-être changé d’avis en raison de l’augmentation des cas de COVID-19. Selon Engadget, l’entreprise repousse son délai de retour au bureau d’une fenêtre temporaire d’un mois et ne s’attend pas à ce que les employés recommencent à travailler dans leurs bureaux avant octobre au plus tôt. C’est en grande partie dû à la nouvelle variante Delta, beaucoup plus infectieuse.

Apple voulait à l’origine mettre en œuvre un modèle de lieu de travail hybride à partir de septembre, dans laquelle la majorité des employés sont censés se présenter au bureau au moins trois jours par semaine. “Les appels de visioconférence ont réduit la distance entre nous, bien sûr, mais il y a des choses qui ne peuvent tout simplement pas être imitées à distance”, a écrit Tim Cook dans un e-mail interne.

Apple est l’un des premiers géants américains de la technologie à retarder votre retour au travail en personne. Google a annoncé que adoptera une semaine de travail hybride en mai, mais s’attend à ce que 20 % de sa main-d’œuvre continue de travailler à domicile à temps plein. Quant à Facebook, le PDG Mark Zuckerberg a précédemment déclaré qu’il s’attend à ce que 50% de ses employés travaillent à domicile dans les cinq à dix prochaines années..