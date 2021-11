Apple retarde le retour au travail en personne à février, permettra jusqu’à quatre semaines de travail à distance par an

Apple prévoit officiellement de commencer son « pilote de travail hybride » le 1er février, selon une nouvelle note envoyée aux employés par Tim Cook aujourd’hui et obtenue par The Information. Dans le mémo, Cook dit que les employés travailleront d’abord depuis les bureaux d’Apple un ou deux jours par semaine.

Pour le mois de février, Cook dit que les employés devront « travailler hors du bureau un ou deux jours par semaine. Ensuite, à partir de mars, Apple demandera aux employés de travailler depuis leur bureau les lundi, mardi et jeudi, et depuis leur domicile le mercredi et le vendredi.

Cela dit, cependant, « un certain nombre d’équipes d’Apple » ne participeront pas à cet hybride car leur travail nécessite « un plus grand besoin de travailler en personne », selon le rapport.

Enfin, Apple indique que tous les employés pourront également travailler à distance jusqu’à quatre semaines par an :

Apple avait précédemment déclaré que les employés pouvaient travailler à distance pendant deux semaines par an, mais l’entreprise a maintenant doublé ce temps à quatre semaines. « Cela offre plus d’opportunités de voyager, d’être plus proche de vos proches ou simplement de bouleverser vos routines », a écrit Cook.

Les plans d’Apple peuvent changer en fonction des données de cas COVID-19, comme nous l’avons déjà vu se produire à quelques reprises, mais c’est ce qu’il espère mettre en œuvre.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :