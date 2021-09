Apple retarde les fonctionnalités controversées de sécurité des enfants à la suite de commentaires

Apple a annoncé aujourd’hui qu’il reportait ses mesures controversées de sécurité des enfants à la suite des commentaires de divers groupes.

Dans un communiqué, la société a déclaré :

“Le mois dernier, nous avons annoncé des plans pour des fonctionnalités destinées à aider à protéger les enfants contre les prédateurs qui utilisent des outils de communication pour les recruter et les exploiter, et à limiter la propagation du matériel d’abus sexuel d’enfants. Sur la base des commentaires des clients, des groupes de défense des droits, des chercheurs et autres, nous avons a décidé de prendre plus de temps au cours des prochains mois pour recueillir des commentaires et apporter des améliorations avant de publier ces fonctionnalités de sécurité pour enfants d’une importance cruciale.”

Apple a récemment annoncé des mesures qu’il espérait rendre ses plates-formes plus sûres pour les enfants. .

La société a été forcée de publier une série de clarifications, de mises à jour, de FAQ, etc., et le chef du logiciel Craig Federighi est même apparu dans une interview, admettant que la société aurait souhaité que son message soit plus clair.

Les plans d’Apple ont été critiqués par des défenseurs de la vie privée, dont Edward Snowden, et une lettre ouverte appelant Apple à arrêter les plans a recueilli des milliers de signatures. La société avait précédemment indiqué qu’elle avait pris en compte dans sa chronologie des fonctionnalités une période pour aider à répondre aux questions et clarifier les mesures et qu’elle n’envisageait pas de retarder la fonctionnalité. La déclaration d’aujourd’hui confirme le revirement de la politique.