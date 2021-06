Apple révèle 12 lauréats des Apple Design Awards 2021, dont Carrot Weather, Pok Pok Playroom et League of Legends

Après une longue semaine d’annonces passionnantes de la WWDC, la société a officiellement annoncé les gagnants des Apple Design Awards de cette année. Comme toujours, l’objectif d’Apple est de reconnaître et de promouvoir les développeurs qui font un travail exceptionnel, que ce soit en matière de conception, d’innovation, de plaisir, d’impact, d’interaction ou d’inclusivité. Les gagnants de cette année incluent de très bonnes applications comme Carrot Weather et Pok Pok Playroom.

Pendant les prix du design, nous avons entendu plusieurs designers Apple, d’Alan Dye à Mike Stern en passant par Linda Dong. Les concepteurs d’Apple ont décrit avec art ce qui fait une excellente application et comment ils conçoivent pour tout le monde. Les prix du design de cette année sont un incontournable pour tout développeur et designer.

Apple a sélectionné 12 applications dans sa liste de nominés. Vous pouvez obtenir tous les détails sur les gagnants de cette année ci-dessous et vous rendre sur l’App Store pour télécharger chaque application. Apple a également publié un communiqué de presse dans l’Apple Newsroom.

Félicitations à tous les développeurs gagnants ainsi qu’à tous ceux nommés cette année.

Gagnants des Apple Design Award 2021 :

Voice Dream Reader est une application de synthèse vocale de premier ordre qui lit le texte à haute voix à partir de n’importe quelle source numérique, qu’il s’agisse d’une page Web ou d’un PDF, dans plus de deux douzaines de langues. Ses fonctions adaptatives et son haut niveau de paramètres personnalisables permettent à quiconque de choisir une voix avec le ton, le timbre, l’accent et la vitesse parfaits pour une expérience de lecture optimale.

Inclusivité dans les jeux : HoloVista

HoloVista prend en charge une grande variété de fonctionnalités d’accessibilité, notamment des options de contrôle de mouvement, de tailles de texte, de contraste de texte, de son et d’intensité des effets visuels. Des interactions et des considérations ciblées aident à obtenir un gameplay qui peut être vécu et perçu de plusieurs manières.

Pok Pok Playroom est une application ludique et magnifiquement animée qui captive les utilisateurs avec son design réfléchi et ses interactions fascinantes. Grâce à son toucher subtil et à ses effets sonores précis, cette application offre des heures de plaisir sans fin aux enfants de tous âges, tout en récompensant la créativité et l’expérimentation.

Little Orpheus est un jeu de plateforme agréable qui apporte des commandes faciles, une excellente narration et une expérience de type console à un jeu occasionnel. Tout au long de sa diversité de niveaux, ce jeu réserve une surprise intelligente à chaque tour tout en gardant les choses légères avec son dialogue comique.

CARROT Weather est connu pour ses prévisions humoristiques et ses visuels uniques. Une récente mise à jour du design a apporté simplicité et élégance à son expérience sur toutes les plateformes Apple. Des projections météorologiques pleines d’esprit à un ensemble robuste de widgets personnalisables et une collection de cadrans de montre utiles, cette application est livrée avec un divertissement sans fin.

Interaction dans les jeux : oiseau seul

Les interactions exploratoires de Bird Alone combinent gestes, haptiques, parallaxe et effets sonores dynamiques qui imprègnent la richesse de son monde. Le jeu prend vie grâce à une intégration intelligente des notifications, des graphiques et de la musique qui changent en fonction de la météo, de la saison et de l’heure du jour.

Be My Eyes permet aux personnes aveugles et malvoyantes d’identifier des objets en les associant à des volontaires du monde entier à l’aide de leur appareil photo. L’application prend en charge plus de 300 000 utilisateurs aveugles et malvoyants et plus de 4,5 millions de bénévoles dans plus de 150 pays et plus de 180 langues.

Impact social dans les jeux : Alba

Avec une réserve naturelle rasée par la ville pour en faire un hôtel, Alba sauve la faune locale, répare le pont de la réserve et nettoie les ordures autour de la ville. Ce jeu démontre la positivité qui découle du respect de l’environnement tout en racontant une histoire sur la famille, la communauté, l’activisme et la gentillesse. Pour chaque exemplaire du jeu téléchargé, un arbre sera planté pour aider un projet de reforestation à Madagascar.

Visuels et graphiques : Loóna

Loóna propose des sessions de paysages nocturnes gracieusement animées qui combinent des activités relaxantes, des histoires et des sons atmosphériques. Chaque aspect de son interface – type, couleur, animation et contenu 3D – a été conçu avec précision pour créer une expérience apaisante et apaisante.

Visuels et graphiques dans les jeux : Genshin Impact

Les scènes de bataille palpitantes et les paysages de grande envergure de Genshin Impact repoussent les frontières visuelles du jeu mobile. Le flou de mouvement, la qualité des ombres et la fréquence d’images peuvent être reconfigurés à la volée, que les joueurs effacent des monstres visqueux, invoquent des tremblements de terre, lancent des éclairs ou guident le vent lui-même pour surcharger les flammes et les blizzards.

NaadSadhana est une application musicale tout-en-un de qualité studio qui aide les musiciens de tous genres et de toutes compétences à jouer et à publier leur musique sans frontières. Après avoir d’abord trouvé sa mélodie en tant qu’application pour pratiquer le chant classique indien, NaadSadhana s’est développé pour prendre en charge sept genres de musique différents. Et avec l’aide de l’intelligence artificielle et de Core ML, l’application écoute pendant qu’un chanteur improvise une ligne vocale, fournit un retour instantané sur la précision des notes et génère une piste d’accompagnement pour correspondre, le tout en temps réel.

League of Legends: Wild Rift prend un jeu PC complexe et offre toute son expérience sur mobile. L’équipe de Riot Games a entièrement repensé ce titre bien-aimé, offrant aux joueurs une immersion totale dans l’univers de League of Legends grâce à des commandes tactiles raffinées conçues spécifiquement pour les mobiles, un système de ciblage automatique pour aider les nouveaux arrivants à trouver leur place, mobile -Paramètres exclusifs de l’appareil photo, et bien plus encore.

