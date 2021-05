Apple révèle de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité: AssistiveTouch pour Apple Watch, suivi oculaire sur iPad, etc.

Apple a annoncé une variété de nouvelles fonctionnalités logicielles bientôt disponibles sur iPhone, iPad et Apple Watch. Toutes ces fonctionnalités se concentrent sur l’accessibilité, y compris AssistiveTouch pour Apple Watch, la prise en charge du suivi oculaire pour iPad, et bien plus encore.

Apple dit:

Pour prendre en charge les utilisateurs à mobilité réduite, Apple introduit une nouvelle fonctionnalité d’accessibilité révolutionnaire pour Apple Watch. AssistiveTouch pour watchOS permet aux utilisateurs ayant des différences de membres du haut du corps de profiter des avantages de l’Apple Watch sans jamais avoir à toucher l’écran ou les commandes. En utilisant des capteurs de mouvement intégrés tels que le gyroscope et l’accéléromètre, ainsi que le capteur de fréquence cardiaque optique et l’apprentissage automatique sur l’appareil, Apple Watch peut détecter des différences subtiles dans les mouvements musculaires et l’activité des tendons, ce qui permet aux utilisateurs de naviguer avec un curseur sur l’écran à travers un série de gestes de la main, comme une pincée ou une crispation. AssistiveTouch sur Apple Watch permet aux clients qui ont des différences de membres de répondre plus facilement aux appels entrants, de contrôler un pointeur de mouvement à l’écran et d’accéder au centre de notifications, au centre de contrôle, etc.

Prise en charge du suivi oculaire sur iPad:

iPadOS prendra en charge les appareils de suivi oculaire tiers, ce qui permettra aux utilisateurs de contrôler l’iPad en utilisant uniquement leurs yeux. Plus tard cette année, les appareils MFi compatibles suivront où une personne regarde à l’écran et le pointeur se déplacera pour suivre le regard de la personne, tandis que le contact visuel étendu effectue une action, comme un robinet.

Les fonctionnalités supplémentaires à venir plus tard cette année comprennent:

Actions sonores pour le contrôle des commutateurs remplace les boutons et commutateurs physiques par des sons de bouche – comme un clic, un pop ou un son «ee» – pour les utilisateurs qui ne parlent pas et qui ont une mobilité limitée.

Paramètres d’affichage et de taille du texte peut être personnalisé dans chaque application pour les utilisateurs souffrant de daltonisme ou d’autres problèmes de vision afin de rendre l’écran plus facile à voir. Les utilisateurs pourront personnaliser ces paramètres application par application pour toutes les applications prises en charge.

Nouvelles personnalisations Memoji mieux représenter les utilisateurs avec des tubes à oxygène, des implants cochléaires et un casque souple pour les couvre-chefs.

Apple ne fournit pas de date de sortie spécifique pour ces nouvelles fonctionnalités.

