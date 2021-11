Apple révèle ‘Disney Melee Mania’ comme sa prochaine version majeure d’Apple Arcade

Apple a consacré plus d’énergie à la création de son service de jeux cette année et aujourd’hui, la société a dévoilé son prochain lancement majeur. Disney Melee Mania arrive bientôt sur Apple Arcade en tant que titre exclusif.

Apple a annoncé le partenariat avec Disney et Pixar dans un communiqué de presse aujourd’hui :

Apple a annoncé aujourd’hui que « Disney Melee Mania » de Mighty Bear Games rejoindrait les plus de 200 jeux incroyablement amusants de son service d’abonnement aux jeux populaires, Apple Arcade. Les joueurs joindront leurs forces dans des équipes prêtes pour le grondement mettant en vedette des personnages emblématiques et préférés des fans de Disney et Pixar, qui s’affronteront dans une arène virtuelle éblouissante et jamais vue auparavant. De Wreck-It Ralph, Elsa et Mickey Mouse à Frozone, Moana et Buzz l’Éclair, chaque joueur choisira son héros holographique unique pour combattre dans des matchs 3v3 avec des amis et des ennemis alors qu’ils rivalisent pour devenir les champions Disney ultimes.

Apple n’a pas encore partagé de date de sortie pour le nouveau jeu – juste « À venir » – mais il apparaît dans l’App Store où vous pouvez choisir de « L’obtenir » pour le télécharger sur votre appareil dès qu’il sera disponible.

Mêlées de 5 minutes – Des jeux à tir rapide pour combattre à la volée. Combattez intelligemment pour que chaque instant compte ! 12 Champions – Choisissez et faites progresser votre groupe de 3 parmi une liste holo de champions Disney et Pixar ! Modes de jeu multiples – De nouveaux défis pour tester vos compétences et vos améliorations ! Personnalisez vos affrontements – Équipez-vous de costumes de personnage et équipez-vous de sentiers accrocheurs ! Événements réguliers – Ace matchs quotidiennement pour des prix uniques !

Apple a également souligné LEGO Star Wars : Castaways qui débarquera sur Apple Arcade le 19 novembre.

Découvrez tout ce qui est disponible sur le service de jeu dans notre guide complet :

