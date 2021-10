Apple révèle pourquoi le nouveau MacBook Pro n’a ni Face ID ni écran tactile

Les dirigeants d’Apple ont révélé que la société pensait que Touch ID était plus pratique que Face ID sur le nouveau MacBook Pro (2021) et qu’Apple n’avait jamais vu le besoin de mettre un écran tactile sur l’un de ses meilleurs MacBook.

S’adressant à Joanna Stern au Wall Street Journal, Tom Boger, vice-président du marketing des produits iPad et Mac, et John Ternus, vice-président principal de l’ingénierie matérielle, ont parlé des deux problèmes. Du rapport :

Et Face ID ? Quand je regarde l’encoche géante de l’ordinateur portable, je me demande pourquoi je ne peux pas déverrouiller la machine avec mon visage. M. Boger a déclaré que Touch ID est plus pratique sur un ordinateur portable puisque vos mains sont déjà sur le clavier.

Sur les écrans tactiles, Ternus a déclaré à Stern qu’Apple fabriquait le meilleur ordinateur tactile au monde avec iPad et qu’il était totalement optimisé pour la saisie tactile. Alors que le Mac est totalement optimisé pour les entrées indirectes et que « nous n’avons pas vraiment senti de raison de changer cela ».

La paire a également résolu le manque de RAM évolutive dans le nouveau MacBook Pro, soulignant comme prévu que l’architecture unifiée du Mac du M1 Pro et du M1 Max est ce qui permet ses niveaux de performances élevés. Apple a également fait allusion à certaines de ses décisions de ramener des fonctionnalités telles que la charge MagSafe, l’emplacement pour carte SD et un port HDMI, indiquant qu’Apple était « constamment à l’écoute de nos clients » et « a décidé d’apporter quelques modifications » avec le nouveau Mac.

