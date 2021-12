Apple révèle que les iPhones du personnel du département d’État américain ont été ciblés par les outils de piratage du groupe NSO

Apple aurait informé certains employés du département d’État américain que leurs iPhones étaient la cible d’un outil de piratage sophistiqué créé par le groupe NSO. Apple a récemment poursuivi l’organisation responsable du logiciel espion Pegasus créé pour compromettre la sécurité d’iOS et d’Android.

. rapporte en exclusivité que le logiciel espion du groupe NSO basé en Israël ciblait au moins neuf employés qui travaillent pour le département d’État des États-Unis :

Les iPhones d’Apple Inc d’au moins neuf employés du département d’État américain ont été piratés par un agresseur inconnu à l’aide d’un logiciel espion sophistiqué développé par le groupe israélien NSO, selon quatre personnes proches du dossier. Les piratages, qui ont eu lieu au cours des derniers mois, ont touché des responsables américains basés en Ouganda ou concentrés sur des questions concernant ce pays d’Afrique de l’Est, ont déclaré deux des sources.

Comme le note le rapport, l’importance de ce développement est qu’il s’agit du plus grand piratage connu de responsables américains utilisant des outils de piratage créés par NSO. La société à l’origine de ces outils de piratage a esquivé toute responsabilité dans le piratage ciblé de fonctionnaires du département d’État, et . note que la partie qui a utilisé les outils de piratage de NSO n’a pas encore été identifiée.

« Si notre enquête montre que ces actions ont effectivement eu lieu avec les outils de NSO, ce client sera définitivement résilié et des actions en justice auront lieu », a déclaré un porte-parole de NSO, qui a ajouté que NSO « coopérera également avec toute autorité gouvernementale compétente et présentera le informations que nous aurons.

Apple a récemment commencé à informer les utilisateurs d’iPhone du monde entier qui ont été ciblés par les logiciels espions Pegasus, y compris les neuf responsables américains.

Le logiciel espion est distribué via un iMessage qui apparaît invisible pour le destinataire. . rapporte que ces fonctionnaires du département d’État ont été facilement ciblés grâce à leur identifiant Apple qui utilisait les adresses e-mail state.gov.

Un haut responsable de l’administration Biden, s’exprimant à condition de ne pas être identifié, a déclaré que la menace pesant sur le personnel américain à l’étranger était l’une des raisons pour lesquelles l’administration réprimait des entreprises telles que NSO et poursuivait une nouvelle discussion mondiale sur les limites d’espionnage.

Lisez le rapport complet de . ici.

