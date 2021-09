Apple révèle que les premiers États américains s’efforcent d’adopter les identifiants numériques Apple Wallet

Après avoir annoncé pour la première fois qu’iOS 15 prendrait en charge les identifiants numériques via Apple Wallet, les premiers États américains ont été annoncés qui conduiront à l’adoption de la nouvelle norme. Il y a 8 États annoncés pour l’instant qui travaillent sur l’adoption et, fait intéressant, ce ne sont probablement pas ceux que vous devinez.

Apple a partagé les détails dans un article de Newsroom ce matin avec les premiers États travaillant avec eux étant l’Arizona, le Connecticut, la Géorgie, l’Iowa, le Kentucky, le Maryland, l’Oklahoma et l’Utah. Notamment, la TSA sera parmi les premiers endroits à accepter les identifiants Apple Wallet à « certains points de contrôle de sécurité des aéroports ».

Apple a annoncé aujourd’hui qu’il travaillait avec plusieurs États à travers le pays, qui offriront à leurs résidents la possibilité d’ajouter de manière transparente et sécurisée leur permis de conduire ou leur identifiant d’État à Wallet sur leur iPhone et leur Apple Watch. L’Arizona et la Géorgie seront les premiers États à présenter cette nouvelle innovation à leurs résidents, suivis du Connecticut, de l’Iowa, du Kentucky, du Maryland, de l’Oklahoma et de l’Utah. La Transportation Security Administration (TSA) activera certains points de contrôle et voies de sécurité des aéroports dans les aéroports participants, car les premiers endroits où les clients peuvent utiliser leur permis de conduire ou leur carte d’identité d’État dans Wallet. Construit avec la confidentialité au premier plan, Wallet offre aux clients un moyen plus sûr et plus pratique de présenter leurs permis de conduire et leurs identifiants d’État sur iPhone ou Apple Watch.