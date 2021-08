Apple revendique une position de leader dans les livraisons de tablettes au deuxième trimestre 2021, selon les derniers chiffres d’IDC

in

En 2020, Apple a rafraîchi l’iPad Air, tout en lançant une version améliorée de l’iPad Pro plus tôt en 2021. (Crédit photo : .)

Apple a livré 12,9 millions d’iPad au cours du deuxième trimestre 2021, selon les estimations fournies par l’International Data Corporation (IDC). Les données confirment les commentaires du PDG d’Apple, Tim Cook, lors d’une conférence téléphonique après les résultats la semaine dernière, selon lesquels le deuxième trimestre de 2021 était le trimestre le plus réussi de l’entreprise pour l’iPad depuis près d’une décennie. Selon les chiffres des livraisons mondiales de tablettes d’IDC, la société basée à Cupertino a une énorme avance sur les autres fabricants du segment. En 2020, Apple a actualisé l’iPad Air, tout en lançant une version améliorée de l’iPad Pro plus tôt en 2021. Il est maintenant prévu de mettre à jour l’iPad Mini.

Samsung, qui a expédié 8 millions d’unités au cours du trimestre, est le concurrent le plus proche d’Apple dans le segment. La Galaxy Tab S7 est dotée d’un matériel fantastique et d’écrans OLED brillants. Cependant, la sélection médiocre d’applications pour tablettes d’Android les laisse paralysés. Lenovo, qui commercialise toujours de nombreuses tablettes et Chromebooks Chrome OS populaires, a expédié 4,7 millions d’unités au cours du trimestre et a pris la troisième place. Amazon a terminé le trimestre à la quatrième place, après avoir expédié 4,3 millions d’unités de sa tablette Fire.

Fait intéressant, Apple a livré plus de tablettes que Samsung et Lenovo réunis au cours du dernier trimestre, ce qui montre la domination absolue de Cupertino dans la catégorie.

Alors que les gens se sont adaptés à l’enseignement à distance et au travail à domicile pendant la pandémie de Covid-19, les livraisons de PC et de tablettes ont augmenté. Selon les données d’IDC, les livraisons de Chromebooks ont bondi de 68,6% sur un an pour atteindre 12,3 millions d’unités au cours du trimestre de juin. Il a dit que même si le trimestre n’était pas le record que les deux trimestres précédents avaient été, ce n’était pas trop loin.

Cela indique cependant un ralentissement probable des ventes de Chromebooks et de tablettes en raison de la pénurie continue de puces. Avec plus de personnes susceptibles de retourner dans les salles de classe ou sur les lieux de travail, la demande des consommateurs est également susceptible de diminuer. Apple lui-même a déclaré lors de la conférence téléphonique post-bénéfice que les contraintes d’approvisionnement pourraient nuire aux ventes d’iPad dans les prochains mois.

