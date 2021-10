Apple revient à une conception plus traditionnelle des onglets Safari dans macOS Monterey RC à la suite d’une controverse

Lors de la keynote de la WWDC21, Apple a présenté en avant-première un nouveau look Safari aux côtés de macOS 12 Monterey. Maintenant, quatre mois après le début des tests bêta, la version RC du logiciel est livrée avec un look Safari plus traditionnel.

Comme l’a repéré Daring Fireball, la page macOS 12 Monterey sur le site Web d’Apple révèle que Safari 15 comporte des « onglets qui ressemblent à des onglets ». . a également confirmé que ce changement est présent dans la dernière version bêta de macOS Monterey.

N’a pas fait l’événement d’aujourd’hui, pour une raison quelconque, mais la page mise à jour pour MacOS 12 Monterey (livraison lundi prochain) montre que Safari 15 est revenu aux onglets réels au lieu des « onglets ». Le mode compact est toujours une option, ce qui est génial

Si vous vous en souvenez, Apple a introduit une nouvelle barre d’onglets simplifiée conçue pour occuper moins de place sur la page, ainsi que pour s’adapter aux couleurs de chaque site, étendant votre page Web jusqu’au bord de la fenêtre. Malheureusement, les gens ne semblaient pas l’aimer et la bêta sur la bêta, Apple a commencé à changer cette approche.

En août, la société a ramené l’ancien look Safari. Dans les paramètres, les bêta-testeurs pouvaient basculer entre les conceptions « compactes » et « séparées ». Désormais, avec le lancement de macOS Monterey lundi prochain, la conception traditionnelle de Safari sera par défaut tandis que cette version «compacte» sera facultative.

En dehors de cela, il y a encore beaucoup de changements avec Safari. Par exemple:

Champ de recherche intelligente intégré : Recherchez à partir de votre onglet actif avec le champ Smart Search intégré. Cliquez sur le nom du site Web pour développer et révéler l’adresse complète de la page ou tapez votre recherche directement dans le champ du nom.

Groupes d’onglets : Intelligent Tracking Prevention empêche désormais également les trackers de vous profiler à l’aide de votre adresse IP.

Onglets repensés : Les onglets ont une apparence plus ronde et plus définie, ce qui les rend plus faciles à utiliser. Les onglets s’adaptent de manière fluide au fur et à mesure que vous en ajoutez, en rétrécissant ou en étirant pour s’adapter à la page.

Barre latérale repensée : Gérez vos groupes d’onglets, signets, liste de lecture et liens partagés avec vous dans la barre latérale repensée.

iCloud Private Realy, qui est une autre fonctionnalité majeure de macOS Monterey, a été retardé et sera lancé en tant que fonctionnalité bêta. Private Relay est un service qui vous permet de vous connecter à pratiquement n’importe quel réseau et de naviguer avec Safari de manière plus sécurisée et privée. Il garantit que le trafic quittant votre appareil est crypté afin que personne ne puisse l’intercepter et le lire.

