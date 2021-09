Apple s’apprête à dévoiler les AirPods 3 lors de l’événement iPhone 13 de la semaine prochaine

Apple a finalement annoncé mardi son événement d’automne ‘California Streaming’ après des mois de spéculation. Le 14 septembre, nous nous attendons à ce qu’Apple lève le rideau sur l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7. Mais ce ne sont probablement pas les deux seuls produits qu’Apple a en préparation pour cet automne. Selon une série de tweets de PineLeaks (dirigé par Max Weinbach), Apple prévoit également de révéler les AirPods 3 lors de son événement du 14 septembre aux côtés du nouvel iPhone et de l’Apple Watch.

AirPods 3 dévoilé le 14 septembre

Les tweets de PineLeaks incluent un certain nombre de détails intéressants sur les nouveaux produits. Nous avons déjà entendu beaucoup de ces rumeurs, mais le leaker propose également de nouvelles informations surprenantes. Les plus intéressants du lot concernent les AirPod de troisième génération. Apple apportant ses nouveaux écouteurs à cet événement n’est pas particulièrement surprenant, mais les fuites autour des AirPods 3 n’ont pas été aussi abondantes que celles de l’iPhone 13 ou de l’Apple Watch Series 7. Par conséquent, nous doutions encore que nous verrions le écouteurs lors de cet événement en septembre.

PineLeaks corrobore non seulement les rumeurs selon lesquelles les AirPods 3 feraient leurs débuts lors de l’événement, mais offre également quelques détails. L’étui de chargement AirPods 3 d’Apple aurait une batterie environ 20% plus grande que celle des AirPods 2. L’étui comprend également une charge sans fil par défaut. Le boîtier de chargement sans fil AirPods de deuxième génération coûte 40 $ supplémentaires. Enfin, alors que la qualité sonore des AirPods 3 devrait être similaire à celle de son prédécesseur, il y aura « des basses et des graves nettement meilleurs ».

Autres nouvelles fuites d’Apple sur Twitter

Conformément à l’annonce de l’événement Apple de septembre, nous publions notre rapport sur les produits à venir d’Apple, notamment l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et les AirPod de 3e génération. Voici ce que nous avons à partager – Pin (@PineLeaks) 7 septembre 2021

Ce n’était pas la seule nouvelle de PineLeaks concernant la batterie. Les piles à l’intérieur des écouteurs AirPods “devraient être à peu près de la même taille que celles trouvées sur les AirPods Pro actuels”. De plus, l’Apple Watch Series 7 apportera la “première amélioration réelle de la durée de vie de la batterie depuis l’Apple Watch d’origine”.

Ensuite, il y a eu les fuites de l’iPhone 13. PineLeaks ne s’attend pas à ce qu’Apple augmente le prix de la gamme d’iPhone en 2021. Il affirme que le poids et l’épaisseur de ces appareils augmenteront. Cela devrait être plus visible sur l’iPhone 13 Pro Max. En ce qui concerne les batteries, il pense que le 13 mini offrira une heure d’autonomie supplémentaire par rapport au 12 mini, tandis que le 13 Pro Max aura une batterie 18 à 20% plus grande que le 12 Pro Max. Pendant ce temps, les 13 et 13 Pro “utiliseront le même composant de batterie, alors qu’une augmentation de capacité d’environ 10% peut être attendue”. Vous pouvez consulter le reste du fil sur Twitter.