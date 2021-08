Apple s’appuie sur des tests COVID fréquents pour les employés, aucune exigence de vaccin pour le moment

in

Dans le cadre des efforts d’Apple pour rouvrir complètement ses bureaux, l’entreprise s’appuiera sur des tests de COVID-19 sur les employés plusieurs fois par semaine, rapporte Bloomberg. La décision d’utiliser les tests COVID comme outil pour les environnements de travail en personne contraste avec d’autres entreprises technologiques, notamment Google et Facebook.

Bloomberg rapporte qu’Apple testera le personnel pour COVID-19 deux fois par semaine pour commencer. À l’avenir, les tests COVID passeront à trois fois par semaine dans le cadre de l’effort :

Apple Inc., confronté à la propagation rapide de la variante delta de Covid-19, augmentera les tests des employés des entreprises et des détaillants et a inversé le cap sur le redémarrage des cours en magasin aux États-Unis ce mois-ci. Cette semaine, le fabricant d’iPhone a informé le personnel participant au programme de test à domicile de l’entreprise avec Quest Diagnostics Inc. qu’il recevra désormais des kits de test deux fois par semaine au lieu d’une semaine. L’entreprise a déclaré aux employés du programme qu’ils devaient se faire tester les lundis et jeudis.

Alors qu’Apple se distingue parmi les grands géants de la technologie qui exigent une preuve de vaccination pour retourner au travail, la société dispose également de plus de personnel que ce qui compose les bureaux de l’entreprise. Les magasins de détail Apple et le défi d’exiger des vaccinations pour cette vaste partie de l’entreprise pourraient s’avérer plus difficiles qu’une exigence pour les employés du siège, bien que ce ne soit que mon hypothèse.

Tim Cook a parlé le mois dernier de sa réflexion sur les exigences de vaccination pour le retour au travail :

Suite à l’annonce de dernière minute selon laquelle Google exigera que les employés retournent dans ses bureaux en octobre pour se faire vacciner contre le COVID, Tim Cook a déclaré que l’entreprise continuait de « surveiller les choses quotidiennement » avant de décider si c’était « la bonne réponse ou non ». […] « Apple encourage tous ceux qui sont éligibles à recevoir un vaccin Covid-19, à le prendre », a écrit la société aux employés de la vente au détail. « Veuillez parler à votre médecin et décider de ce qui vous convient. »

Bloomberg ajoute qu’une décision interne de reprendre en masse les cours Today at Apple dans les magasins de détail d’ici la fin du mois a également été reconsidérée. Apple a rouvert tous les magasins de détail en juin, bien que les exigences en matière de masques aient été à nouveau nécessaires avec la propagation de plus de variantes de COVID-19.

En ce qui concerne le personnel d’Apple Park et d’autres bureaux, Cook’s Apple s’appuiera sur une stratégie de travail à distance hybride qui nécessite des heures de bureau en personne trois jours par semaine avec deux jours de travail à distance en option. Cette approche édulcorée du travail à distance n’a pas été universellement bien accueillie par les employés concernés par la stratégie.

Apple prévoit actuellement de rouvrir complètement ses bureaux pour un travail en personne dès octobre, bien que la nature des variantes de COVID-19 et l’adoption de la vaccination signifient que cela pourrait changer à tout moment.

