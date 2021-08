Apple s’associe à Billie Eilish pour promouvoir Spatial Audio sur Apple Music

Billie Eilish s’est associée à Apple à plusieurs reprises au fil des ans pour promouvoir ses chansons sur Apple Music. Bien que la chanteuse de 19 ans fasse également parfois équipe avec Spotify, elle fait maintenant la promotion de son dernier album, Happier Than Ever, sur la plateforme d’Apple.

Happier Than Ever est disponible sur Apple Music avec prise en charge de la qualité audio sans perte, Dolby Atmos avec audio spatial, et il est également masterisé avec le label Apple Digital Master.

Sur son YouTube, la chanteuse a partagé une nouvelle vidéo invitant ses fans à écouter le nouvel album sur la plateforme d’Apple :

Entendez le son tout autour. Écoutez le nouvel album de Billie “Happier Than Ever” en Spatial Audio sur Apple Music : https://apple.co/HappierThanEver

Avec Happier Than Ever, Eilish entame une nouvelle ère de sa musique, chantant sur le fait de vieillir, de mûrir et d’être elle-même. Elle est également l’artiste qui a remporté le plus d’Apple Music Awards avec trois prix en 2019, dont « Artiste de l’année », « Auteur-compositeur de l’année » et « Meilleur album de l’année ».

En mai, Apple a annoncé la prise en charge de Lossless, ainsi que Dolby Atmos avec Spatial Audio à venir sur Apple Music. Ces fonctionnalités ont été lancées en juin, et depuis lors, il y a eu une bibliothèque croissante de chansons utilisant ces technologies.

Alors qu’Apple promet que toute sa bibliothèque comportera des capacités sans perte d’ici la fin de l’année, cela dépend des artistes pour maîtriser et créer de la musique avec le support Spatial Audio. De grands noms comme Taylor Swift, les Beatles, Lady Gaga, Ariana Grande et Billie Eilish elle-même ont des albums de cette qualité.

Dans une récente interview, Giles Martin, fils du producteur des Beatles Sir George Martin, a partagé ses réflexions sur Spatial Audio :

« De la sensation d’entendre votre artiste préféré dans la même pièce que vous à l’expérience d’être assis directement au milieu d’un orchestre symphonique, l’expérience d’écoute est transformatrice et les possibilités pour le créateur sont infinies. Il s’agit d’un saut quantique dans la technologie – j’ai jusqu’à présent eu le plaisir de mélanger certains des plus grands artistes de l’histoire en Dolby Atmos. Avec ce travail, je me suis retrouvé à tomber dans des albums que j’aime. C’est une expérience unique de pouvoir m’immerger complètement dans une musique qui, bien que familière, sonne soudainement nouvelle, fraîche et immédiate. En tant que créateur, il est plus que passionnant que nous puissions désormais partager cette expérience incroyable via Apple Music.

Découvrez la vidéo de Billie Eilish faisant la promotion de son nouvel album en Spatial Audio sur Apple Music :

