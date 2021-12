Apple s’associe à des clubs de garçons et de filles pour offrir à des dizaines de milliers d’enfants la possibilité d’apprendre à coder

Pour célébrer la Computer Science Education Week, Apple a annoncé aujourd’hui avoir lancé un nouveau programme qui permettra à des dizaines de milliers d’étudiants de Boys & Girls Clubs dans plus d’une douzaine de villes américaines d’apprendre à coder.



À l’aide d’iPad donnés par Apple, les étudiants de certains clubs Garçons et Filles pourront accéder au programme gratuit Tout le monde peut coder d’Apple aux côtés des éducateurs, leur permettant d’apprendre les bases de la conception et du développement d’applications avec le langage de programmation d’Apple Swift.

Apple a déclaré que le programme serait initialement lancé dans les clubs garçons et filles de 10 régions, dont Atlanta, Austin, la région métropolitaine de Washington DC, le comté de Miami-Dade, le comté de Wake, la région de la baie de San Francisco et d’autres. La programmation est déjà disponible dans les clubs d’Atlantic City, Chicago, Detroit, Nashville et Newark, New Jersey.

« Chez Apple, nous pensons que l’éducation est une force pour l’équité et que tous les apprenants devraient avoir la possibilité d’explorer et de développer des compétences de codage pour leur avenir », a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple pour l’environnement, les politiques et les initiatives sociales.

