Apple s’associe à des éducateurs australiens pour proposer des cours de développement Swift

Apple a annoncé mercredi un nouveau partenariat avec TAFE Queensland, l’un des prestataires de formation les plus populaires d’Australie et le plus important de l’État du Queensland. Ensemble, Apple et TAFE proposeront des cours de développement utilisant le langage de programmation Swift.

Pour encourager les étudiants à acquérir des compétences en programmation, Apple fournira toutes les ressources nécessaires à TAFE Queensland pour proposer des programmes de formation au développement d’applications iOS à l’aide de Swift.

« Développer dans Swift allie créativité et codage à la résolution de problèmes d’une manière qu’aucun autre langage ne peut faire, donnant à nos étudiants les compétences fondamentales pour créer les prochaines applications transformatrices du monde, de l’idéation à la conception, au développement et à la distribution via l’App Store », déclare Jackie French, directrice des arts créatifs et du design numérique à TAFE Queensland. « La demande des étudiants et de l’industrie continue de croître, prouvant le besoin d’un plus grand bassin de diplômés qualifiés pour maximiser les opportunités d’emploi d’aujourd’hui et maintenir le Queensland et l’Australie à la pointe de la créativité et de l’innovation. »

Selon Apple, le programme sera officiellement lancé en octobre 2021. La société confirme qu’il s’agit du seul programme du Queensland conçu par des ingénieurs et des éducateurs Apple. Plus tôt cette année, Apple s’est associé à plusieurs universités pour proposer non seulement des cours de programmation, mais également des iPad aux étudiants.

Vous trouverez plus de détails sur le programme sur le site Web d’Apple.

