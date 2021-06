Apple s’associe à Google, Mozilla et Microsoft pour améliorer les extensions de navigateur

Apple a apporté d’excellentes mises à jour à Safari avec macOS Big Sur, notamment un nouveau design, la prise en charge des images WebP, des vidéos HDR, etc. Désormais, la société s’associe à Google, Mozilla et Microsoft pour améliorer les extensions de navigateur universelles pour Safari, Chrome, Firefox et Edge.

En juin de l’année dernière, Apple a ajouté la prise en charge de l’API WebExtension dans la version macOS de Safari. Cette API est une technologie multiplateforme permettant d’offrir la même extension dans différents navigateurs Web, notamment Google Chrome et Microsoft Edge.

Comme le rapporte maintenant CNET, Apple et d’autres grandes entreprises technologiques ont discuté au World Wide Web Consortium (W3C) de la façon dont ils peuvent faciliter le processus de développement d’extensions Web en réduisant les différences entre les navigateurs Web. L’idée est que ces extensions universelles fonctionnent sans effort dans Safari, Chrome, Firefox et Edge.

« Nous visons à identifier un terrain d’entente, à apporter [browsers] dans un alignement plus étroit et tracer une voie pour l’évolution future », ont déclaré les membres du groupe communautaire à propos de leurs objectifs.

Cela, bien sûr, ne signifie pas que tous les navigateurs Web seront désormais les mêmes. Les entreprises souhaitent simplement standardiser davantage les extensions Web pour non seulement aider les développeurs, mais également permettre aux utilisateurs d’avoir leurs extensions préférées dans le navigateur Web de leur choix.

Joanna Stern du Wall Street Journal a déclaré aujourd’hui que Safari devrait avoir de “grandes mises à jour” à la WWDC 2021, qui aura lieu lundi. Nous allons probablement en savoir plus sur les nouveautés des extensions Web universelles la semaine prochaine lors de l’événement.

