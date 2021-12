Apple s’associe à James Bond pour un nouveau documentaire : « The Sound of 007 » à venir en 2022

Apple a annoncé un nouveau documentaire intitulé « The Sound of 007 » axé sur « l’histoire remarquable de six décennies de musique de James Bond ». Le documentaire devrait sortir en octobre 2022 pour marquer les 60 ans de James Bond. « The Sound of 007 » sera exclusif à Apple TV+ et fait suite à leur succès dans la catégorie documentaire.

Le documentaire est produit par MGM, Eon Productions et Ventureland selon Deadline. Le nouveau film d’Apple comprendra de la musique de toute la franchise, remontant au premier film « Dr. Non » de 1962. 007.com décrit le documentaire dans la citation ci-dessous.

« The Sound of 007 » ira derrière l’objectif dans la plus grande franchise de films de l’histoire de la genèse de Dr. No et de la chanson thème emblématique de 007 jusqu’à No Time to Die, mélangeant des interviews sincères avec d’incroyables documents d’archives de James Bond. 007.com

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :