Apple s’associe à la California State University pour offrir aux étudiants un ensemble iPad Air et Smart Keyboard

Apple s’associe à la California State University pour fournir des appareils iPad Air à jusqu’à 35 000 étudiants de première année et nouveaux étudiants transférés. L’annonce a été faite par la California State University aujourd’hui, indiquant que les étudiants recevront un iPad Air, un Apple Pencil et un Smart Keyboard Folio.

Dans l’annonce, Susan Prescott, vice-présidente de l’éducation et du marketing d’entreprise d’Apple, a déclaré :

Chez Apple, nous pensons que l’éducation est un puissant moteur d’équité et d’opportunités, et que la technologie peut permettre à tous les élèves d’atteindre leurs objectifs. Nous sommes ravis que l’iPad Air et les incroyables applications éducatives de l’App Store soient au cœur de l’expérience sur les campus CSU à travers la Californie, et jouent un rôle dans l’apprentissage et le développement de carrière des étudiants de Humboldt à San Marcos.