Apple s’associe à Target pour offrir aux membres de Circle un stockage Apple Music, Arcade, TV+ et iCloud gratuit jusqu’à 6 mois

Target a publié ses derniers avantages pour son programme de fidélité Circle et cette fois-ci, il s’est associé à Apple pour offrir 4 à 6 mois gratuits pour certains de ses services les plus populaires. Cela inclut la musique, l’arcade, la télévision + et même le stockage iCloud mis à niveau pour les membres Target Circle nouveaux et existants.

Target Circle est le programme de fidélité de l’entreprise qui offre des remises et des avantages. L’inscription est gratuite si vous ne l’êtes pas déjà et le nouveau partenaire est Apple.

Les nouveaux avantages d’Apple pour les membres Target Circle sont de 4 mois gratuits pour Apple Music, Apple TV+ et un stockage iCloud de 50 Go mis à niveau. Vous obtenez encore plus de temps avec 6 mois d’Apple Arcade sans frais.

Les membres Circle nouveaux et existants peuvent réclamer les services Apple gratuits ici (cliquez sur l’un d’entre eux, puis choisissez « Échanger »). L’offre est valable jusqu’au 17 juin 2022.

Quel est le piège?

Le problème ici est que si vous êtes déjà inscrit à un essai gratuit ou si vous avez un abonnement à l’un de ces services, vous ne pouvez pas prétendre à l’offre Target Circle Apple.

Voici quelques-uns des petits caractères :

Cette offre expire le 17/06/2022. Les identifiants Apple déjà associés à un essai gratuit ou à un abonnement à ce service ne sont pas éligibles pour cette offre. Essai valable 6 mois. Ceci est un code promotionnel et n’est pas destiné à la revente, n’a aucune valeur monétaire et ne sera pas remplacé en cas de perte ou de vol. Valable uniquement pour Apple Arcade aux États-Unis. Nécessite un identifiant Apple avec le mode de paiement enregistré. Les conditions et la politique de confidentialité d’Apple s’appliquent ; consultez les conditions applicables à votre pays sur https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/. Le forfait Apple Arcade se renouvelle pour 4,99 $/mois après la promotion jusqu’à annulation. Des restrictions et d’autres conditions s’appliquent. Apple Arcade est une marque de service déposée d’Apple Inc. Apple n’est pas un sponsor de cette promotion.

