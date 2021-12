Apple s’associe aux Boys & Girls Clubs of America pour étendre le programme « Tout le monde peut coder »

Apple a annoncé aujourd’hui qu’il s’associe aux Boys & Girls Clubs of America pour lancer un nouveau programme conçu pour étendre la disponibilité de son programme Tout le monde peut coder. L’annonce vient à l’occasion de la Semaine de l’enseignement de l’informatique…

Dans un communiqué de presse, Apple a annoncé que la collaboration apportera le codage avec Swift à « des dizaines de milliers d’étudiants à travers le pays » dans plus d’une douzaine de villes aux États-Unis. L’entreprise explique :

En utilisant iPad et le programme gratuit Tout le monde peut coder d’Apple – et avec le soutien professionnel continu des éducateurs Apple – les enfants et les adolescents des clubs Garçons et Filles locaux intégreront le codage dans leur programmation, donnant aux étudiants la possibilité de créer et de collaborer sur les bases de la conception d’applications et développement, en mettant l’accent sur la pensée critique et la résolution créative de problèmes

Cette annonce est une extension du partenariat existant d’Apple avec les Boys & Girls Clubs of America. Le nouveau programme sera initialement lancé dans 10 nouvelles régions, dont Atlanta ; Austin, Texas ; métro DC ; Comté de Miami-Dade, Floride ; Comté de Wake, Caroline du Nord ; et la Silicon Valley. Apple dit que la programmation est déjà disponible Atlantic City, New Jersey; Chicago; Détroit ; Nashville, Tennessee; et Newark, New Jersey.

« Chez Apple, nous pensons que l’éducation est une force pour l’équité et que tous les apprenants devraient avoir la possibilité d’explorer et de développer des compétences de codage pour leur avenir », a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple pour l’environnement, les politiques et les initiatives sociales. « En collaboration avec les Boys & Girls Clubs of America, nous avons déjà initié des milliers d’étudiants à des expériences technologiques innovantes, et nous sommes ravis d’étendre notre partenariat pour apporter le codage avec Swift à encore plus de communautés à travers le pays. »

Vous pouvez en savoir plus dans le communiqué de presse complet d’Apple ici.

