Apple s’attaque à Tesla en embauchant son ancien directeur logiciel Autopilot

Apple n’a pas tant parlé de son projet de voiture électrique, mais selon Bloomberg, le fabricant d’iPhone embauche l’ingénieur logiciel Autopilot de Tesla pour travailler sur ses véhicules électriques. Des sources proches du dossier ont déclaré à Bloomberg qu’Apple avait recruté Christopher « CJ » Moore pour travailler sur son logiciel de conduite autonome. Il rendra compte à Stuart Bowers, un autre expatrié de Tesla qui était auparavant vice-président de l’ingénierie.

Pendant son séjour chez Tesla, Moore a suscité la controverse pour avoir qualifié d’exagérées les affirmations du PDG Elon Musk sur la «conduite entièrement autonome». En janvier, Musk a déclaré qu’il était « très confiant que la voiture sera capable de se conduire avec une fiabilité supérieure à celle de l’humain cette année ». Le logiciel de conduite autonome complet, actuellement en version bêta, ne rend pas un véhicule Tesla entièrement autonome, car un conducteur doit garder le contrôle du véhicule à tout moment.

Moore a suscité la controverse pour avoir qualifié les allégations de « conduite entièrement autonome » du PDG Elon Musk d’exagération

Moore a souligné que Tesla est actuellement au niveau 2, se référant au niveau d’autonomie du véhicule – le niveau 2 signifie que la voiture nécessite toujours la supervision du conducteur, tandis que le niveau 5 signifie une autonomie complète. Moore a depuis été appelé à témoigner de l’accident enflammé de Tesla en avril qui a fait deux morts. Les premiers rapports suggéraient qu’il n’y avait personne sur le siège du conducteur, mais le National Transportation Safety Board a déclaré le mois dernier que son enquête avait montré que le siège du conducteur était occupé lors de cet incident.

Le projet de voiture électrique d’Apple, nom de code Project Titan, reste entouré de secret. Nous savons cependant qu’Apple a embauché des experts en VE d’autres sociétés, en particulier Tesla.

Après que Ford ait embauché le chef du projet automobile d’Apple, Doug Field, Apple l’a remplacé par l’ancien directeur technique d’Adobe et directeur d’Apple Watch, Kevin Lynch. Apple a également embauché Ulrich Kranz, le co-fondateur de Canoo qui a aidé BMW sur ses programmes i3 et i8. Apple avait précédemment recruté le designer Andrew Kim de Tesla, ainsi que l’expert en systèmes d’entraînement de Tesla, Michael Schwekutsch, et le vice-président de l’ingénierie des intérieurs et extérieurs des voitures, Steve MacManus.