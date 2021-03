Apple School Manager ajoute l’intégration de Claris Connect pour la création automatisée d’identifiant Apple géré

Plus tôt cette semaine, Apple a annoncé plusieurs nouvelles mises à jour pour son offre de formation, notamment Apple Teacher Portfolio, l’assistance à distance dans Apple Classroom, une version Mac Catalyst d’Apple Classroom et de nouvelles mises à jour du programme Tout le monde peut créer. Apple publiera également l’intégration d’Apple School Manager avec Claris Connect dans les semaines à venir. Claris Connect a été lancé pour la première fois en version bêta en 2019.

Claris est une filiale d’Apple qui est surtout connue pour la création de l’application FileMaker. Claris Connect est un outil pour rassembler vos applications pour créer de puissants flux de travail automatisés sans savoir comment établir les connexions. Il peut créer des connexions telles que la réception d’une notification Slack pour une nouvelle entrée Typeform ou l’ajout automatique d’une vente de billets Eventbrite à MailChimp. Plus de 14 000 K-12 utilisent déjà Claris Connects aujourd’hui.

Lorsque Apple School Manager a été lancé à l’origine, il comprenait une poignée d’intégrations, mais la plupart des écoles se sont appuyées sur les téléchargements SFTP pour récupérer les données de leurs élèves de leur système d’information scolaire vers Apple School Manager pour la création d’identifiants Apple gérés. Claris Connects s’appuie sur cette intégration SFTP avec des modèles prédéfinis pour connecter ces fournisseurs SIS compatibles à Apple School Manager. Une fois l’intégration configurée, Claris Connect pourra importer les données d’une école dans Apple School Manager en quelques minutes seulement. Au fur et à mesure que les données changent côté SIS, Claris Connects facilitera la mise à jour automatique des données.

Bien qu’il existe une poignée de grands fournisseurs de SIS, il existe de nombreux petits fournisseurs qui représentent une part de marché plus importante. Plutôt que de créer toutes les intégrations via Apple School Manager, Apple exploite la technologie et les relations existantes de Claris Connect pour établir les connexions avec les fournisseurs SIS afin de provisionner automatiquement les identifiants Apple gérés lorsque les étudiants sont inscrits à l’école. Une fois les identifiants gérés créés, les élèves auront accès à toutes les applications et services éducatifs d’Apple, notamment Schoolwork, Classroom, 200 Go de stockage iCloud et un iPad partagé.

L’intégration arrive bientôt avec Aeries, Follet Aspen ou Skyward SIS. Claris Connect sera disponible gratuitement pour les écoles utilisant Apple School Manager pour déployer des appareils Apple.

Le point de vue de . sur l’intégration de Claris Connects

La démarche d’Apple visant à rationaliser davantage le déploiement d’iOS et de macOS dans K-12 est une énorme victoire pour les administrateurs informatiques du monde entier. Une grande partie du processus de déploiement pour iOS et macOS tourne aujourd’hui autour de la connexion de comptes à des appareils. Apple School Manager est un élément unique de l’écosystème de gestion du service informatique. En permettant à une école de connecter plus facilement sa base de données SIS à Apple School Manager, les écoles peuvent se concentrer davantage sur l’utilisation des iPad pour apprendre plutôt que de passer leur temps à provisionner les appareils. Le calendrier des écoles Apple s’aligne parfaitement pour l’année scolaire 2021-2022.

