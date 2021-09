Apple se balançant sur ‘Dum Maro Dum’ lors de l’événement de lancement de l’iPhone 13 fait battre les cœurs sur Twitter

Notamment, ce n’est pas la première fois que Cupertino utilise une chanson de Bollywood dans l’une de ses publicités.

Lancement de l’iPhone 13 : L’événement California Streaming d’Apple 2021 était très attendu et, comme prévu, il a marqué le lancement de la nouvelle gamme d’iPhone – l’iPhone 13. Il est prévu que toute annonce d’Apple soit suivie de longues conversations sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter, et si l’annonce concerne les nouveaux iPhones, puis les conversations ne s’arrêtent pas pendant des jours, les gens discutent des nouvelles spécifications, fonctionnalités, prix et, le plus souvent, plaisantent sur les mesures qu’ils devraient prendre pour pouvoir acheter le appareil le plus cher annoncé. Cependant, en Inde, un jour après le lancement de l’iPhone 13, une toute autre conversation a eu lieu sur Twitter qui n’avait rien à voir avec l’iPhone lui-même.

Le Twitter indien a été plus intéressé à discuter de la musique utilisée dans la vidéo promotionnelle de l’iPhone 13. Les oreilles de tous les téléspectateurs indiens se sont probablement éveillées en entendant les airs familiers de la chanson Dum Maro Dum d’Asha Bhosle en 1971 alors que la vidéo de l’iPhone 13 commençait à jouer pendant l’événement.

Cependant, il s’avère que la musique utilisée dans la vidéo est en fait Work All Day du rappeur Footsie, et cette chanson, à la place, échantillonne la célèbre chanson de RD Burman.

Plusieurs utilisateurs de Twitter ont partagé le clip sur le site de microblogging parlant d’Apple en utilisant la chanson en arrière-plan de la vidéo qui présentait plusieurs fonctionnalités du nouvel iPhone.

Voici un aperçu de certaines des réactions :

Héros du quotidien avec #Pancham #iPhone13 Pancham était mondial et vraiment en avance sur son temps #AppleEvent pic.twitter.com/IRY851ZRIY – Pavan Jha (@p1j) 14 septembre 2021

Putain de merde. Le choix de la chanson dans le spot #iphone13series ! ???????????? #RDForeverpic.twitter.com/LdqJxOGG15 – Aniruddha Guha (@AniGuha) 14 septembre 2021

#iphone13series #AppleEvent#Apple

Apple a donc utilisé le thème musical de la chanson ‘DUM MARO DUM’ ???? dans sa vidéo d’action iphone 13 !

???? pic.twitter.com/Hvlx5vQk3G – Akshat Katre (@akshatkatre23) 14 septembre 2021

#Apple vient-il d’utiliser la chanson Dum maro Dum dans #AppleEvent pour lancer #iphone13series ? pic.twitter.com/8ItU0VNaCY – Shubham Mishra (@helloiamshubham) 14 septembre 2021

Notamment, ce n’est pas la première fois que Cupertino utilise une chanson de Bollywood dans l’une de ses publicités. En 2018, Apple avait utilisé la chanson de 1980 de RD Burman Meri Nazar Hai Tujh Pe pour la publicité mettant en vedette Apple iPhone X.

