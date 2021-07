Apple se débarrasse enfin des appareils photo 720p obsolètes de la gamme Mac | La technologie

in

Il a fallu la plus grande pandémie mondiale des 100 dernières années, pour qu’Apple ait décidé de faire le saut vers les caméras 1080p sur ses ordinateurs.

L’une des plus grandes contradictions d’Apple est qu’il résume la technologie de pointe dans ses produits, mais il y a aussi des facettes dans lesquelles il est loin derrière la concurrence.

L’un d’eux est la caméra frontale que vous utilisez sur vos ordinateurs portables. Il est incompréhensible qu’en 2021, un MacBook Pro à 2 000 euros embarque une webcam 720p.

D’autant plus que d’autres appareils beaucoup moins chers, comme une tablette iPad Air, ont déjà des caméras frontales en 1080p, et même plus.

Il y a quelques jours, nous apprenions qu’Apple prévoyait de renouveler ses Macbook Pro 14 pouces et 16 pouces après l’été, plus précisément en septembre.

Maintenant, nous obtenons plus de données. Selon l’initié Dylandkt, qui avait déjà raison à d’autres occasions des mois à l’avance, le prochain MacBook aura une caméra frontale 1080p, tout comme le reste de la gamme Mac qui sort désormais.

Apple a eu besoin d’une pandémie pour reconnaître qu’une caméra 720 n’offre pas une qualité suffisante pour un appel vidéo professionnel. Ce que tout le monde savait depuis une décennie…

Apple a déjà entamé le processus de rénovation avec son iMac 2021 doté d’un processeur M1 (Review), qui intègre déjà une webcam 1080p. Mais vos MacBook Air et MacBook Pro actuels utilisent toujours une caméra de résolution 720p.

Pour le moment, peu de choses ont filtré sur les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces qui seront présentés en septembre.

Nous savons qu’ils comprendront une nouvelle version du processeur M1, qui pourrait être le M1X ou le M2, et un nouveau design. Il faudra encore attendre quelques mois pour le savoir.

Comme à son habitude, la société de Tim Cook présentera ses nouveautés à partir du mois d’août. On sait que vous préparez une Apple Watch 7 axée sur l’augmentation de la batterie à la place des capteurs, et un iPhone low-cost, mais contrairement aux précédents, avec un grand écran…